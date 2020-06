Día Nacional del Bombero Voluntario

Cada vez que suena la sirena, ya sea por un incendio, un accidente o alguna emergencia, sin importan lo que estén haciendo o la hora que sea, se suben a la autobomba, salen hacia donde soliciten su ayuda y arriesgan su vida. Más allá de la fecha, siempre es importante valorar y destacar la labor que realizan los bomberos y el empeño que le ponen a cada una de las situaciones que deben afrontar, a veces bajo condiciones desfavorables. En este día especial quisimos brindarles un reconocimiento a todos los bomberos argentinos, en la voz de la entrevistada Paola Aranda, quien integra el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Cristóbal.

Actualmente, el cuartel de la ciudad lo integran dieciséis bomberos que trabajan incansablemente, de lunes a lunes, las 24 horas del día, como voluntarios, sin percibir ningún salario, solamente lo hacen por vocación y para ayudar a quienes lo necesitan. Además, están respaldados y acompañados por la Comisión Directiva que también cumple un rol importante para que el cuartel cada vez luzca mejor, que cada bombero pueda contar con los equipamientos correspondientes y el mantenimiento de todas las unidades.

Paola hace siete años que se recibió y trabaja como bombera en San Cristóbal, ella se sienta muy orgullosa de haberse animado, de hacer elegido este camino y de formar parte del plantel. “Un día arranqué por un amigo, en ese entonces no sabía nada de bomberos, él estaba estudiando y me invitó, con pocas ganas vine pero me gustó y me quedé. Estudié un año de aspirante, una vez al mes viajábamos a los distintos cuarteles de nuestra regional y fue un año de mucho sacrificio como aspirante, porque había muchas cosas que hacer pero gracias a Dios acá seguimos”. En ese momento, eran cuatro mujeres aspirantes que estudiaban y al recibirse, quedaron sólo dos por cuestiones de trabajo, las primeras mujeres bomberas sancristobalenses y hasta el día de hoy continúan. “Sobre lo que significa ser bombero voluntario, es difícil de explicar, hasta que no lo vivís no sabes lo que significa. Para nosotros es nuestra vida, porque al escuchar la sirena o el mensaje de que hay un incendio o accidente, es dejar lo que estás haciendo y venir al cuartel. Cuando suena la sirena se siente mucha adrenalina, la escuchas, te levantas, te abrigas, agarras el teléfono y salís”, contó Paola.

El trabajo de los bomberos no es sólo combatir contra las llamas, sino que es mucho más amplio, están preparados para rescatar personas, para realizar asistencia en accidentes o catástrofes, protegen a la comunidad, asesoran a los ciudadanos sobre la seguridad y prevención de incendios. También, se encarga de cuidar las instalaciones del cuartel, los equipos, elementos de trabajo y las unidades de traslado. Especialmente, en este momento de pandemia que estamos viviendo, los bomberos de todo el país estuvieron expuestos a diversas situaciones desde el primer día y a disposición de la comunidad.

En San Cristóbal, por la cuarentena decidieron cambiar cambiamos los horarios y las actividades dentro del cuartel, se dividen en grupos más reducidos para no generar amontonamiento y todos los días tienen salidas, colaboraciones, recorridos y son los últimos en volver a casa a descansar si es que no surge una emergencia a la que deben acudir. “Salir a cualquier hora es muy riesgoso, ahora que estamos en esta pandemia hay poco movimiento, pero, en un día normal en la ciudad hay salidas, más los fines de semana que se complica porque, por ejemplo, salimos a las tres de la mañana de casa, hay algunas calles oscuras, en mi caso que vengo caminando están los perros en la calle, los chicos en moto sin luz, hay que prestar atención y venir lo más rápido posible, es una odisea venir al cuartel de noche”, explicó Pao, quien aseguró que hasta el momento no hubo ningún caso que le provocara miedo o alguna dificultad que la haga pensar en abandonar. Todo lo contrario, es una mujer valiente, como sus compañeros. Como cuenta la entrevistada, son muchos los obstáculos que deben atravesar y cada uno tiene una familia detrás que lo apoya en este oficio. Paola es mujer, mamá y bombera voluntaria, tres aspectos de la vida que quizás, tiempo atrás, eran difícil de observar o comprender. Sumado a eso, su hijo mayor Ignacio decidió seguir los pasos de su mamá, estudió, se recibió y hoy es bombero voluntario en la ciudad de San Cristóbal. “Tengo cuatro hijos, el más grande Ignacio se recibió el año pasado de bombero, le gusta y está contento, mi hija más chica tiene once, pero cuando yo entré tenía tres años y fue muy complicado el tema de la casa, los chicos, la escuela y combinar horarios. Nosotros no cobramos, todo es a voluntad y de corazón, lo que hacemos es con muchas ganas, nos capacitamos, nos entrenamos y son sentimientos encontrados entre la vida cotidiana y la vocación de ser bombero”, fue el testimonio que compartió Paola.

Este martes 2 de junio a las 14 horas, los Bomberos Voluntarios de San Cristóbal realizarán una caravana por las calles de la ciudad para conmemorar esta fecha especial, invitan a que los vecinos y los niños decoren el frente de sus hogares o comercios con los colores rojo y amarillo y, luego, a las 17:30 horas sonarán las sirenas de todos los cuarteles de la República Argentina. Quienes quieran colaborar o conocer el trabajo de bomberos, las puertas de la institución están siempre abiertas. “El que quiera saber de bomberos que se acerque y vea. Este mes se van abrir las inscripciones para aspirantes para el año que viene. Y lo que pedimos es que traten de ayudarnos, por ahí vamos pasando para una emergencia y hay gente que piensa que estamos paseando, se cruzan y no nos dan el paso, pedimos que nos colaboren en la calle, cuando vean la unidad de bomberos que la respeten, porque muchas veces vamos a salvar una vida o los bienes de una persona”, finalizó la entrevistada.