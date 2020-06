López: "Somos los que más aportamos y ni siquiera tenemos sala de parto"

La Intendenta interina de San Guillermo, Romina López, explicó por qué tenía tomada la decisión de sacarle 450 mil pesos mensuales al SAMCO y luego decidió sostenerlo por los próximos tres meses "No fue retroceder. No fue una medida hacía la comisión SAMCO, fue hacia el Ministerio de salud de la Provincia, dijo la Intendente.

Además, de todo esto, estamos esperando que nos envíen los fondos, porque la Cámara de Diputados y Senadores lo habilitó a endeudarse para la Emergencia Sanitaria y el Gobernador solamente destinó el 10% a las Municipalidades y Comunas.

Nosotros ya rendimos los 700 mil pesos que nos mandaron y todavía no nos volvieron a mandar la plata. No sé qué están esperando, que termine la emergencia sanitaria, pero el dinero no está llegando. Por eso, la decisión no es contra de la comisión SAMCO", contó.

López continuó y aclaró cómo se fue transformando el sistema de salud en San Guillermo. "Quiero aclarar algo, antes el sistema de salud era Municipal, como el SIMUSA, pero desde enero y por resolución del Gobernador y el Ministerio de Salud, pasó a ser Provincial- SAMCO nivel 3- y desde el momento de esa decisión, asumió la responsabilidad la Provincia.

La Provincia es la que debe hacerse cargo, como dice la Constitución, es la que debe velar por la salud de todos los santafesinos. Somos la localidad del Departamento San Cristóbal que más aporta en salud y si no comparen con Suardi, Ceres y San Cristóbal. En todos los otros lugares la Provincia se hizo cargo menos en San Guillermo, tanto el Gobierno anterior como éste.

Ahora que nos hayan hecho creer que era un determinado monto y que hoy se ve que no son 450 mil pesos, como nos habían dicho, sino que son mucho más. Estos 450 mil pesos, son una parte, hay un alquiler, está la luz, hay muchos otros gastos que se están realizando y que el Municipio lo seguirá aportando. En síntesis, es mucho más que 450 mil pesos que se está aportando a Salud en nuestra Ciudad.

Por eso, comparando con otras localidades, San Guillermo es la ciudad que más aporta en el Departamento. Los sanguillerminos y la Municipalidad estamos pagando nuestra salud casi con 1 millón de pesos mensuales y ni siquiera tenemos una sala de parto en San Guillermo", explicó.

Por último, comparó el aporte que se realizaba a Convivir. "En su momento se cuestionaba que se aportaba a la Clínica Convivir S.A, que era privada, 250 mil pesos y que era una locura y por lo menos teníamos una sala de parto. Ahora aportamos 1 millón de pesos y no tenemos una sala de parto. Ahora seguimos con un nivel 3 y con un servicio de semi internación. (Fuente TV Coop)