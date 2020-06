Suardi: El Intendente Boscarol ratificó su malestar con Vialidad Provincial

En diálogo con Radio Belgrano, comentó que lo que más me molestó fue que la sacaron sin avisarme nada. Pusieron como excusa que no andaba el sistema Vigía, pero me parece poco serio, porque en cualquier taller de Suardi ese problema se arregla, dijo Boscarol.

La máquina es de Vialidad, pero durante 12 años la mantuvimos en perfecto estado utilizando siempre fondos municipales. Que te lleven la máquina con esa excusa, es lamentable. Además no me dieron ningún tipo de respuesta, un día me quedé toda la mañana en Vialidad y nunca me atendieron.

No quiero pensar que haya algo "político" de por medio, afirmó Boscarol. Pero esto no me perjudica a mí, perjudica a todos los productores. Nuestro distrito tiene 42 mil has. y 360 kms. de caminos rurales y sacarnos una máquina sin explicación es una total falta de respeto.

Por eso ya estamos viendo la posibilidad de comprar una motoniveladora. Nos demandará una inversión de 20 millones pero no podemos seguir dependiendo de una dependencia provincial.

Desde la provincia me dijeron que iban a comprar máquinas chinas, pero nosotros no queremos herramientas de ese origen porque no tienen la misma calidad que una Volvo, Caterpillar, New Holland. Son más baratas, pero después tenés que invertir mucho en repuestos.