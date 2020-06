10 de junio: Día del Trabajador de la Carne

En el año 1947 se formó la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, con ámbito de actuación en todo el país y ese día se instauró el día del trabajador de la carne.

Hoy, 10 de junio se conmemora tal como lo establece el convenio colectivo de trabajo, el día del trabajador de la carne

José Luis Sánchez hace 27 años que trabaja en Fusa. “Entré a trabajar cuando tenía 24 años, el día 22 voy a cumplir 51 años. Estoy agradecido, porque la empresa confío en mi siendo tan joven. Necesitaba trabajo, estaba conviviendo con la mujer que ahora es mi esposa, tenía una beba y teníamos que ponerles el pecho a las balas” recordó.

Sánchez es parte de la historia del frigorífico. Conoció a todos los directivos, gerentes, tuvo muchos compañeros y hoy se muestra agradecido de todo lo vivido.

“Empezábamos a las 4.30, a las 5 ya arranca la faena y de ahí hasta que terminara todas las cabezas, tipo 13 horas nos íbamos a nuestras casas. Entré sin saber nada, no sabía nada de nada, me enseñaron muchas cosas mis compañeros, el capataz Traverza y sus directivos, todo lo que tengo es gracias a este trabajo. Cuando entré teníamos tres cámaras, hoy tenemos 9, esto se hizo re grande, gracias al manejo de los directivos. El trabajo es bravo. Tenía que mantener mi familia y cumplir. Siempre vamos para adelante. Ahora hace un año que estoy en portería, recepcionista. Y estoy agradecido por este lugar, últimamente me costaba el trabajo de faena” resumió Sánchez.

ANÉCDOTA:

Cuando entre a trabajar, justo para una de estas fechas, la empresa hizo un asado en un polideportivo y fuimos a comer. Estaba hablando con mis compañeros y me escuchó uno d ellos integrantes del directorio, gerente en ese momento: José Luis Magnano. En la charla les contaba que dormía en una cama de una plaza junto con mi hija y no tenía más que eso. Este hombre me escucho, el día lunes me regalo una cama de dos plazas con su colchón y la almohada. A mi se me caían las lagrimas de la alegría. Me dijo que era un regalo de la empresa