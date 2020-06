Hubo reencuentro entre Gabriel y su mamá

La historia de Gabriel Robledo, el niño de 4 años que había quedado confinado en Ceres, y no podía regresar con su mamá a Selva, finalmente este lunes se permitió desde Santiago del Estero que él pueda volver a abrazar a su mama.

Luego de una semana, María Lorenza Michelini pudo encontrarse hoy con su hijo, Gabriel, de 4 años. El pequeño quedó varado en la casa de su papá, en Ceres (Santa Fe) , luego de que se detectaron allí varios casos de Covid-19.

Debido al aislamiento obligatorio, el nene no pudo volver a Selva el jueves, cuando su papá acordó llevarlo al paso de la Policía Caminera donde lo esperaba su mamá. Para María fueron momentos de mucha angustia, debido que el pequeño quería volver porque nunca había estado tantos días en casa de su padre.

A través de un audio, el papá del pequeño, Eduardo Robledo, se manifestó “muy contento” de que su hijo regrese con la mamá porque fueron días en los que “lloraba por cualquier cosa” y preguntaba por ella, “Era necesario que vuela a Selva que pueda estar bien”, comprendió.

Como si estuvieran en la frontera bélica pic.twitter.com/vG9WxmNYwz — Mario Galoppo (@mariogaloppo) June 15, 2020

Según contó María a Sur Santiagueño, el lunes pasado se comunicó con su ex pareja para que llevara al nene a su casa, como él lo pedía. “El martes pasa esto del Covid-19 (detección de casos en Ceres), yo intento ir a buscarlo antes de que se complique más y ya me dijeron que no se podía pasar.”

“Gaby siempre iba un día, dos o tres a lo sumo. Hace mucho que no lo veía a su papá. El jueves me llama diciendo que ya quiere volver a casa. Yo lo informo en la Policía y me dijeron desde la localidad de Selva que vaya y hable con la policía Caminera y que los que mandan son los de la Policía de Santiago”, contó.

Ambos padres y el pequeño llegaron al límite de Santiago el jueves, pero no pudieron encontrarse. “El nenes estaba ahí esperando del otro lado y nos decían que esto no era así, que no se podía manejar así. Yo les planteaba que el niño necesita volver a su casa, con su madre que es un infante, que sus emociones están en juego. Ellos me tenían escondida para que él no me vea y llore”, relató.

De momento, no estaba preparado el protocolo de seguridad sanitario para recibir al nene, por lo que no pudo ingresar a nuestra provincia con su mamá. Hoy pudieron obtener el permiso, como padres separados y, finalmente se reencontraron.

Fuente Ceres Ciudad