González abordó y analizó varios temas junto a entidades ruralistas nacionales

El Diputado Marcelo González, mediante video conferencia, reunió a la Sociedad Rural Nacional, CarsFe, Federación Agraria y Corenosa para evaluar acciones y medidas sobre el caso Vicentín, abigeatos y vandalismo rural. Sobre Vicentín, González fue contundente; “que paguen y vayan presos quienes deben hacerlo, pero la empresa no debe ser expropiada”.

En la mañana de este martes, el legislador de la provincia de Santa Fe, quien preside la Comisión de Agricultura y Ganadería provincial, convocó a cuatro (de las más importantes) entidades para analizar, debatir e interiorizarse sobre varios temas que están sobre el tapete.

Además del Diputado González y otros legisladores, de la Conferencia participaron Marcelo Banchi Vicepresidente Federación Agraria Carlos castagnani Presidente CARSFE. Laura Llopi Presidenta Coninagro. Luis Giraudo Sociedad Rural Santa Fe.

En cuanto a lo que viene ocurriendo con la causa Vicentin, que es de público conocimiento, el diputado provincial Marcelo González habló al respecto y explicó las resoluciones que tomaron en la Comisión de Agricultura y Ganadería, en base a todo lo que viene sucediendo. No sólo con Vicentin, sino también con respecto a los abigeatos y demás delitos en zonas rurales. “En la Cámara de Diputados hay una comisión que está haciendo el seguimiento de lo que es la causa Vicentin y nosotros queremos tener otras miradas para poder dar algunos pantallazos. Habíamos visto que estaba llevando adelante una interesante forma de diálogo y de mediar del Ministro de la Producción provincial en conjunto con el Ministro de la Producción nacional en busca de una salida”.

González fue tajante al brindar su opinión sobre lo que sucede con Vicentin y sostuvo que la expropiación de la empresa no es el camino adecuado, sino que apuesta al diálogo y a buscar otras alternativas para solucionar el conflicto.

“Acá dividimos la empresa del empresario, los empresarios que paguen lo que tienen que pagar, si cometieron delitos y tienen que ir presos que vayan presos, no estamos objetando ese tipo de cuestiones. Consideramos que el camino es del diálogo, en la expropiación no hay diálogo. Uno en el estudio que estuvo haciendo vemos que las expropiaciones al estado nacional y a los argentinos nos ha costado más de 15 mil millones de dólares, todavía en muchas como Aerolíneas Argentinas o YPF seguimos poniendo dinero para el sostenimiento de esas actividades, son cifras muy importantes y no es oportuno en un contexto nacional de pandemia y de renegociación de deuda externa”.

En cuanto a las alternativa que estudian, y teniendo en cuenta que el Presidente Alberto Fernandez manifestó que las tomará en cuenta si se las presentan, el diputado indicó que los acreedores deberían sumarse como accionistas directos de la empresa y ser parte mayoritaria las cooperativas a las cual se les debe dinero. También los productores y el estado nacional por la deuda millonaria con Banco Nación. “Coincido en que debería seguir quedando en recursos que sean desde el país, que no deberían seguir yéndose a la cartera extranjera, de hecho hoy los granos son manejados en un 75% por fondos extranjeros y la expropiación no garantiza el éxito de Vicentin. La propiedad privada es privada, se debe dirimir en donde se debe dirimir y las propuestas de los estados deben estar en concordancia con estas medidas, hay que buscar el camino del diálogo, para que la empresa siga siendo lo que es actualmente, el prestigio que ha tenido, la idiosincrasia de Avellaneda y Reconquista y la provincia de Santa Fe”.

Por otro lado, con respecto a los vandalismos y abigeatos que cada vez son más, con cifras alarmantes y que preocupan tanto a los productores, el diputado explicó que confeccionarán un nuevo documento, además de los que ya presentaron por este tema.

Necesitan encontrarle alguna normativa o solución, antes que los productores reaccionen por cuenta propia y las consecuencias sean mayores. “No vemos que el Ministro de Seguridad haya tomado alguna medida en todo este tiempo. Los que están en la parte rural, en muchos de los casos, está faltando personal y los móviles que usan no son para caminos de ruta, son para caminos de tierra y no están en condiciones. Si bien es un poder independiente, hay que tratar de coordinar con la justicia para que haya medidas ejemplificadoras dentro de lo que permite el marco de ley. Hay que endurecer las penas, porque esto va a ser una batalla campal del productor queriendo cubrir su producción y el que va a robar, seguramente esto va a terminar muy mal”, indicó González.

Por otro lado, el diputado González comunicó la inscripción para la recepción de subisidios para distintos rubros comerciales.

Tras la afectación comercial, y la no flexibilización laboral (por el momento) para ciertos rubros, se dispuso que comerciantes y productores puedan acceder a subsidios.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Créase en el ámbito del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología el "Programa de Asistencia Económica de Emergencia" vinculado a las actividades y servicios afectados por el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y la prohibición de circular dispuestos como consecuencia de la emergencia declarada por la Pandemia CORONAVIRUS (COVID-19), en las condiciones establecidas por el presente decreto.-

ARTÍCULO 2°.- Desígnase al Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología como autoridad de aplicación del Programa que se crea mediante el presente decreto.-

ARTÍCULO 3°.- Establézcase que serán beneficiarios de asistencia con los recursos del programa cuya creación se depone por el articulo precedente las personas titulares de las actividades y servicios que no registren actividad desde el inicio del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y la prohibición de circular dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 del Poder Bjecutivo Nacional y sus sucesivas prórrogas y hasta el 31 de mayo del corriente año; en virtud de no haber sido alcanzados hasta el presente por ninguna de las excepciones al mismo dispuestas por normas nacionales o provinciales. En particular quedarán comprendidos en los alcances del Programa las siguientes actividades y servicios:

a) Gimnasios.

b) Escuelas y talleres de danza y otras expresiones artísticas.

c) Escuelas de artes marciales.

d) Centros de pilates y yoga.

e) Jardines maternales.

f) Canchas de fütbol cinco y paddie.

g) Salones de juegos infantiles.

h) Salones privados para reuniones y eventos.

i) Transportes escolares.

j) Escuelas de conductores.

k) Salas y centros culturales.

ARTÍCULO 4°.- Dispóngase que la asistencia económica a que refiere el articulo precedente tendrá carácter de aporte no reintegrable, mediante la utilización de los fondos correspondientes al Programa especifico vinculado a la Emergencia CORONAVIRUS COVID19 y será otorgada por via del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología a las personas titulares de cada una de las actividades y servicios comprendidos que los desarrollen con unidades automotoras, establecimientos, locales o de su propiedad o alquilados; quienes deberán registrar su inscripción en el sitio web que se habilite al efecto, completando el formulario a modo de Declaración Jurada, cuyo modelo se aprueba por el presente decreto, formando parte del mismo como Anexo Único.-

ARTÍCULO 5°.- Dispóngase que a los fines de gozar de los beneficios del Programa cuya creación se establece por el presente decreto, quienes titularicen las actividades y servicios comprendidos en el mismo, deberán registrar actividad en el transcurso del presente año con anterioridad al inicio del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y la prohibición de circular; y mantener vigentes las inscripciones y habilitaciones que correspondan a la actividad o servicio.-

ARTÍCULO 6°.- A los fines del relevamiento de los posibles beneficiarios del Programa y la fiscalización de los requisitos establecidos por el mismo, el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnotogia podía requerir la colaboración de los Municipios y Comunas y las entidades gremiales empresarias.-

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.