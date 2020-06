Conocemos el nuevo comedor y merendero "Corazones Felices"

Hace dos meses, Vanina Salazar y Soledad Caballero, dos vecinas de barrio Pellegrini decidieron emprender un nuevo desafío y abrieron el comedor y merendero “Corazones Felices”. Corazones solidarios son los de ellas dos que, junto al esposo de Vanina, cocinan y entregan viandas a las familias de este barrio de San Cristóbal.

Al principio eran cuarenta chicos los que recibían almuerzos o meriendas durante los fines de semana, hoy son ciento veinte niños y niñas de cuarenta y ocho familias.

Como todos, ellas vieron la necesidad y la situación tan vulnerable de muchísima gente pero con la diferencia que decidieron hacer algo realmente, intentar cambiar la realidad y aportar su granito de arena.

Estas son las acciones solidarias y desinteresadas que es importante valorar y reconocer, no hay que dejarse llevar por el individualismo sin abrir los ojos ni ver lo que sucede a nuestro alrededor.

“Un día estábamos hablando y vimos la necesidad que hay en el barrio, entonces decidimos poner un poquito de nosotras y hacer algo como para que la gente esté un poco mejor. Salimos por el barrio a avisar y, como siempre se corre, entre las familias se iban avisando y enterando del comedor. Los que vienen se llevan la comida o la merienda y cada fin de semana se suman cuatro o cinco personas más”, contó Vanina.

Hasta ahora, el comedor que está ubicado en Azcuénaga 1633, funciona con donaciones y con la venta de numeritos, de esa manera pueden comprar alimentos y gas para cocinar, pero siempre se necesita de la ayuda de los demás ya que son muchísimas familias las que asisten a buscar un plato de comida.

Vanina y Soledad decidieron abrir una cuenta de facebook “Merendero Corazones Felices”, para que los vecinos de la ciudad puedan conocer lo que están realizando y puedan sumarse a colaborar.

“Queríamos que la gente nos vaya conociendo, sabemos que en San Cristóbal hay mucha gente solidaria que ayuda. Hasta ahora somos nosotras dos y mi tío que cocina. Desde que iniciamos me había comunicado con Diego Sartín y hasta ahora nos está dando una mano, también vendemos numeritos todas las semanas para comprar gas, pollo y verduras. Si hay alguien solidario que quiera acercarse y darnos una mano bienvenido sea”, comentó Soledad.

Depende la mercadería que les acercan o lo que pueden ir consiguiendo deciden qué menú cocinar los fines de semana. Este sábado, estarán entregando una merienda, leche y tortas fritas, así que quienes deseen colaborar pueden hacerlo donando leche, chocolate, azúcar o harina. Además reciben ropa y calzado.

“Los sábados estábamos haciendo fideos con pollo o arroz con pollo y este sábado vamos hacer una merienda. Son bienvenidas las personas de cualquier barrio, porque un plato no se le niega a nadie”, expresaron las chicas.

Para poder comunicarse con ellas lo pueden hacer por facebook o por teléfono al 03408-433358.