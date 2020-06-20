Coronavirus: nuevas normativas en San Cristóbal

En la ciudad de San Cristóbal, Provincia de Santa Fe, a los 20 días del mes de Junio del año 2020, la Junta de Defensa Civil de la localidad en el Liceo Municipal, se reúne respecto a la problemática del Coronavirus; y teniendo en cuenta la prórroga de la cuarentena Nacional hasta el 28 de Junio inclusive. Reunidos en esta instancia para consensuar y elevar las nuevas normativas:

- CLAUSURAR ENTRADA POR RUTA Nº 39

- RUTA Nº 13: EXTREMAR MEDIDAS DE SEGURIDAD

- NUEVO CONTROL AL INGRESO DE BARRIO SAN JOSÉ ( CON GARITA DE CONTROL)

- CONTROL CALLE ALVEAR, EXTREMAR MEDIDAS DE SEGURIDAD:

- CONTROL DE DOCUMENTACIÓN

- REGISTRO DE QUIENES INGRESAN A LA CIUDAD

- PASADAS LAS 19 HS RESTRINGIR EL INGRESO DE PERSONAS DE OTRAS CIUDADES (CERES- PROVINCIA DE CHACO- CIUDAD DE ROSARIO Y AMBA). SOLO SE PERMITIRÁ EL INGRESO A PERSONAL ESENCIAL O CON PERMISOS DEBIDAMENTE HABILITADOS ( CERTIFICADOS DE CIRCULACIÓN).

POR PROPUESTA DEL DR. GONZALO IBAÑEZ (SUB-DIRECTOR DEL HOSPITAL SAN CRISTÓBAL), SE ESTABLACE ORGANIZAR UN PROTOCOLO PARA SER ACTIVADO ANTE LA PRESENCIA DEL PRIMER CASO DE COVID-19,COORDINADO POR ESTA JUNTA CIVIL.