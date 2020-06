La intendenta de San Guillermo anunció el aumento de becas municipales

"La Municipalidad está regularizando e implementando de manera correcta la ordenanza 45/18 sobre “LAS BECAS MUNICIPALES”, en lo cual veníamos entregando los montos como habían solicitado desde el Concejo Municipal, lo que nunca se realizó la parte de los procesos como la de notificar al chico que fue beneficiado, de informar los diferentes puntos a tener en cuenta para adquirirla, y explicarle que no es solo la ayuda económica, sino un compromiso entre el Municipio y el beneficiario, de que una vez finalizada la carrera, abandonada, o simplemente que no cumple con los requerimientos necesarios, va a tener el compromiso de devolver al Municipio, no necesariamente económico, sino como prestación de servicios" comentó.

"Se decidió un aumento del monto de $500, lo que va a significar un desembolso mensual entre 170.000 y 180.000 mil pesos mensual. Recordamos que estas becas son destinadas al nivel terciario y universitario en esta linea. Con respecto al ISPI, el dinero de las becas va directamente a la institución, nosotros hacemos la selección de los alumnos y la institución la corroboración. Diferente para los chicos que estudian en otras localidad a los que se les transfiere directamente, por eso realizamos el seguimiento de estos alumnos pidiendo diferentes certificados que acrediten su estabilidad y el cumplimiento de las normativas a seguir para percibir el beneficio", agregó.

"Destacamos que las personas que estudian fuera de la ciudad o cursan carreras que son necesarias o de importancia para nuestro desarrollo local, los apremiamos con un plus en el percebimiento de sus becas" explicó

"Contamos con 42 estudiantes universitarios (los que están estudiando afuera de San Guillermo) 32 alumnos terciarios que cursan en el ISPI. Y 2 estudiantes becados por la Universidad Nacional del Litoral (cuyos costos se hace cargo la municipalidad por medio del convenio firmado), uno de ellos tiene la Beca más completa que ofrece la UNL.", finalizó.