Por mayoría, se aprobó el aumento de la Tributaria Municipal

El voto del frente Progresista Cívico y Social fue positivo (Cattaneo, Capovilla y Bonacina) para el incremento de la Tasa Municipal. El presidente del Concejo Carlos Cattaneo recordó que “desde el año pasado se hablaba que el tema de la UTM había quedado desactualizado, siempre buscando el momento y no se daba. Veníamos de un Concejo en el cual no estaban dadas las condiciones. Todo este año se empezó a hablar de las actualizaciones debido a los desfasajes económico en todos los órdenes, el incremento de los gastos, de los insumos del combustible que en su momento aumentó. Cuando el Intendente nos convoca, analizamos, nos sentamos con las distintas áreas y se hizo un estudio, artículo por artículo de la tributaria, primero en cuanto sería el posible aumento y luego ver como estaba cada ítem en respuesta al valor del UTM, es decir si las cantidades que estaban cifradas era lo que correspondía”.

“Desde septiembre que no había un aumento del UTM” Carlos Cattaneo

Por su parte, el Concejal Juan Ignacio Capovilla detalló que “el porcentaje se desprende de tres ejes fundamentales: el precio del combustible, el índice de la construcción y la paritaria de la categoría 15 de los municipales, en base a eso se estima un porcentaje. El aumento siempre es por debajo de la inflación por eso es un porcentaje menor a lo que se aumenta. El año pasado no participé del debate, aclaremos que no es un 40% como se dice en redes sociales, sino que es un aumento del 30%, en algunos rubros aumenta un poco mas y en otros no se ha aumentado entonces el promedio es de un 30%. La Municipalidad de San Cristóbal tiene los impuestos mas bajos de toda la zona. En Ceres la UTM esta $100 y nosotros estamos llevándola de $25,60 a $33. Todavía seguimos muy abajo que en otros lugares”.

Para dejar más luz sobre el tema, Carlos Cattaneo citó el ejemplo del Concejal Diego Sartín: Si por $380 por mes tendría que llevar tres veces por semana la basura al basural, solamente ese servicio, no alcanzaría para tal fin. Estamos en una tarifa muy bajo si comparamos con otros lugares y se hace malabares para poder cubrir todas las cosas que hay que llevar adelante en el municipio. La caída de la coparticipación nacional y provincial hacia los municipios no es un tema menor. Se sabe que es un porcentaje de lo que se tributa tanto al estado nacional y provincial. La caída en la recaudación por efecto de la pandemia mas la crisis que se venía agudizando. Por agosto del año pasado nosotros nos habíamos reducido el sueldo cuando ya había una crisis importante imagínense como se agudizó ahora. Si queremos un municipio que siga prestando los mismos servicios básicos le tenemos que agregar oxígeno, sino es imposible”.

Finalmente, Juan Ignacio Capovilla brindó más detalles con respecto a otras localidades “una ciudad como Tostado con la misma realidad, en fase 5 e igual cantidad de habitantes recibe de la provincia $800.000 y nosotros vamos a recibir $300.00 sin ninguna explicación. Nos están discriminando sin ninguna explicación. Ceres va a recibir $500.000 y una Comuna como Villa Trinidad va a recibir $100.000, no nos olvidemos que Perotti hizo una Reforma Tributaria del 44% en algunos impuestos y lo mismo hizo la Nación. No tomamos esta medida porque nos gusta, al contrario, es una medida de las que no nos gusta tomar, pero la Municipalidad con $380 que paga una frentista categoría 1, la mejor zona de San Cristóbal no puede pretender que el servicio sea eficiente”

“Tenemos que cuidar nuestro municipio, sino hacemos un aporte entre todos para continuar, será muy difícil” Carlos Cattaneo

El aumento y las redes sociales

Cattaneo: “veía en redes sociales que trataron el aumento en las redes como una película de ciencia ficción, inflar ideas y cosas, expresiones irresponsables. Todos tenemos expresión partidaria, entendemos que ellos fundamentalmente al justicialismo. Salir con esas acusaciones molesta”

Capovilla “Hay manifestaciones que no suman y generan nerviosismo. Transferir el aumento a la boleta de septiembre que se paga en octubre, me parece que fue una buena idea del concejal Sartín. Nosotros hemos tenido dos reuniones de comisiones, siempre se explicó y se habló, y salir de golpe con publicaciones así no tiene sentido”.

Por su parte, Diego Sartín desde el Bloque de Cambiemos detalló que “en este impuesto está incluido el aporte a los dispensarios barriales, bomberos, mantenimiento de desagües, pavimentos. Todo lo que incluye el fondo de obras públicas (antes era Casa de Cultura) que se puede utilizar para cualquier tipo de obra publica que se quiera realizar, lo que falta detallar en la Tasa General de Muebles Urbanos es el presupuesto participativo que se aprobó el año pasado, esta destinado a mejorar la calidad de vida en los barrios, mejoras como ampliación e iluminación para cada barrio. Recuerdo que en primer año no habíamos aprobado el aumento en la tasa y después se aprobaron aumentos en forma paulatina, paso de $17,90 a $25,60, hoy pasa a $33, lo que nos da justo un 30%”

Finalmente, Sartín defendió su voto repasando todos los impuestos y servicios que aumentaron en los últimos 6 meses. “Hay mucha gente que critica el sueldo de la planta política que es la menor, hoy pagar los sueldos de planta permanente supera el 60% del presupuesto de todo el año. Es importante que hoy estemos al día con esto. En un terreno de 10 metros de frente el aumento no llega a $100. Hoy toda cuesta, es cierto, pero con $380 que pagaremos no alcanza. Hay un aumento del combustible de octubre de casi un 50% y otros impuestos como el monotributo aumento el 50%, la tasa inmobiliaria aumentó más de un 40%. Los servicios aumentan, la telefonía, el cable porque aumentan los costos. El que produce algo aumenta porque le aumenta la materia prima, se intenta quedar menos atrasado de lo que fue el costo de vida en estos últimos tiempos” finalizó.