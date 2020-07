Fito Keller: La muerte de Perón en el recuerdo de un Peronista y Racinguista 

Entrevistamos recordando esta fecha a uno peronista de la vieja guardia, Fito Keller, un militante justicialista que llegó a ser electo como Intendente de la ciudad de San Cristóbal. Lo consultamos sobre que hacía en aquel 1º de julio del 1974 y nos decía “yo estaba trabajando en el Banco Provincia cuando escuchamos a media mañana el anuncio de la muerte de Perón pronunciado por la vice presidenta Estela Martínez. Nos invadió una gran tristeza e incertidumbre sobre lo que pasaría con la Argentina” .

Luego recordó el último discurso que dio en la Plaza de Mayo desde el balcón de la Casa Rosada donde dijo a modo de despedida "Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música, que, para mí, es la palabra del pueblo argentino", fue en ese acto que se enfermó de gripe lo que luego le pondría fin a su muerte.

“El velorio fue algo impresionante, la gente despidió a Perón por varios días en el congreso, una multitud que expresó el dolor y la gratitud hacia su líder, una parte de la población seguramente no lo quería, pero no hubo agravios, solo respeto por parte de todo el sector político y un duelo de todos” decía Keller.

Luego recordaba la mítica foto del soldado llorando al paso del féretro por la Avda de Mayo, y finalmente decía “Era un momento de gran conmoción. Ese día siempre me hace recordar a cuando en 1955 bombardearon la Plaza de Mayo, yo era pequeño y recuerdo a mi padre junto a la radio escuchando y llorando. Luego vino el gobierno de una presidenta que no estaba preparada para ese momento de la historia y el golpe de estado del 76 impulsado por la derecha y los grupos de poder que siempre conspiraron en contra del Justicialismo” señalaba Rodolfo Keller.-