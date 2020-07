"Creemos que no es el momento para el aumento de la UTM"

Frente a la aprobación del aumento de la Unidad Tributaria Municipal, que se hará efectiva por el municipio en el mes de septiembre, el concejal del PJ Claudio Gaineddu brindó su punto de vista. Gaineddu aseguró que está absolutamente en desacuerdo con los concejales del bloque oficialista que votaron afirmativamente el incremento de la tasa municipal en la última sesión.

El concejal expresó que no es el momento adecuado para un aumento, especialmente en esta situación de pandemia y de emergencia económico-social que atraviesa la ciudad de San Cristóbal, el país y el mundo.

“Creo que lo más preocupante de todo es la automaticidad de los aumentos, a partir de la ordenanza que se aprobó, lo que le quita al concejo la posibilidad del control, de la opinión, del análisis de los aumentos de tasa posteriores. Esos tres coeficientes que se toman, como es el caso del salario de la categoría 15, del Indec y del gasoil, la gente tiene que saber que cada vez que aumenten esos valores la tasa va a correrse con un aumento proporcional ,de acuerdo al coeficiente utilizado”.

En la sesión del concejo, cada uno de los ediles tuvo la oportunidad de expresar su opinión al respecto y ante lo expuesto por los demás, Gaineddu fue contundente al exponer su desacuerdo, dejando en claro que “nunca vamos a tomar una medida en contra el pueblo y, sobre todo, de esta naturaleza, donde se desvirtúa la función del concejo y del concejal. A mí me llama la atención que los concejales deleguen tan importante actuación, con respecto a estas decisiones, que son primordiales para el municipio. Lamentablemente, el sancristobalense va a estar atado a cada aumento que haya de cualquier cosa y va a tener su aumento de tasa correspondiente”.

Aunque el aumento se hará efectivo en el mes de septiembre, las autoridades explicaron por qué necesitan aumentar la UTM y cuáles son los factores que influyen para determinarlo.

Los vecinos, por su parte, se manifestaron en las redes sociales y se comunicaron con los concejales del PJ para hablar sobre esta aprobación.

“Debo haber recibido cincuenta mensajes directos por teléfono, llamadas, muchos reclamos y pedidos de que por favor no se aumente la tasa, eso te llega a lo más íntimo, la gente está muy necesitada y no es el momento para hacer esto. Dijeron para septiembre, en septiembre si todo va de la mejor forma estaríamos recién tratando de salir de la pandemia, si es que sigue de una manera ordenada como creemos. El aumento no corresponde, no hay palabras para definir esto”.

Por último, Gaineddu remarcó que cada vez que no estén de acuerdo con algún proyecto que se presente en el concejo, no lo votarán, sino que mantendrán sus convicciones.

“El desacuerdo es ciento por ciento. Nosotros seguiremos peleando por los derechos de los ciudadanos, sobre todo, por la honestidad intelectual de cada uno de los concejales. Estoy convencido que ellos no querían votar, la orden del ejecutivo fue que eso tiene que salir y salió”.