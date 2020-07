"No queremos obstaculizar ni generar conflictos, vamos a aprobar el presupuesto con consenso"

"Tenemos que hablar de la reconducción de un presupuesto anterior que era de 244 millones anuales, de los cuales llevamos ejecutados a mitad de año 103 millones. O sea que nos quedan prácticamente 140 millones para ejecutar todavía. Por lo cual nuestro bloque no va a obstaculizar el funcionamiento de la Municipalidad a través del no tratamiento del presupuesto, bajo ningún concepto queremos que se haga de esto otra vez una cuestión política, si tenemos nuestra responsabilidad como dirigentes y tenemos que tratarlo con la mayor seriedad posible. Queremos bajarle un poco la espuma porque no hay nada grave en este sentido, todavía no se gastó ni la mitad del presupuesto, por lo que los 244 millones presupuestados deberían holgadamente sobrar. Más allá de eso se nos envía un modelo de presupuesto de 280 millones. Vamos a trabajar con seriedad, estamos trabajando bien en comisión y no hay mayores urgencias", explicó Luciano Parola.

"Nosotros queríamos saber las altas y bajas del personal de enero hasta mayo. Hay una partida que es Jornalizados y Eventuales donde se llevan gastados en el año 6 millones de pesos. Uno entiende que se gastaron 6 millones de pesos en ese rubro en 5 meses del año, si nosotros hacemos el ejercicio de saber que faltan 7 meses para terminar el año se estimaría que con 6, 7, 8 millones se podría terminar bien el año. De ese dinero se puede agregar que hay inflación, cláusula gatillo, aumentos, estamos hablando siendo generosos de 9 millones de aquí hasta fin de año para esa partida. Sin embargo nos están pidiendo 20 millones más, 11 millones más de lo que nosotros consideramos dentro de nuestros cálculos.", agregó la concejal Sonia Martina.

"A lo mejor hay un justificativo, pero nuestra intención no es entorpecer y quiero que quede claro porque a veces después se dice: esto no se hace porque los peronistas no quieren que se haga. Y no es así. Uno quiere aportar, ayudar y aportar sugerencias. Cuando tengamos todos los datos sobre la mesa vamos a poder hacer lo mejor para todos", remarcó.

Por su parte, Luciano Parola volvió a explicar: "como dice Sonia, nosotros tenemos el deber de advertir ciertas cuestiones que uno observa para que sean explicadas y lo podamos resolver. A priori en una primera mirada nos preocupa el fuerte aumento en jornalizados y eventuales que va acompañado de un fuerte incremento en honorarios y retribuciones a terceros y un fuerte incremento en promoción social con un fuerte descenso de la obra pública. Sabemos que es un año especial, es un año difícil, por eso la idea no es obstaculizar ni demorar, sino abordar este trabajo con la seriedad que amerita el cargo para el que fuimos elegidos, nada más que eso".

"Bajo ningún concepto esto tiene que generar un conflicto político ni un conflicto mediático ni un conflicto económico bajo ningún concepto. No es una crítica de antemano, lo vamos a resolver en reuniones. No vamos a hacer nada imponiendo nuestra mayoría, vamos a trabajar en consenso", agregó Parola.

Fuente tv coop