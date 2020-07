Sería inminente la llegada de una nueva anestesista para la ciudad de San Cristóbal

En conjunto con el senador Felipe Michlig, el intendente Horacio Rigo y todo el equipo trabajaron y se comprometieron para que se concrete la llega de un profesional de la salud, tan requerido por el hospital y la sociedad, tras el fallecimiento del anestesista que se encontraba trabajando en la ciudad.

“Es un compromiso que habíamos asumido, recordemos que también nos pusimos al frente de la manifestación contra el gobierno nuestro del Frente Progresista cuando no se conseguía un anestesista. En ese momento nos pusimos y se logró conseguir que venga un anestesista, la circunstancia de la vida hicieron que el anestesista falleciera, de ahí en más, a pesar que somos oposición en el gobierno provincial, seguimos haciendo las mismas gestiones para que la ciudad pueda contar con un anestesista y si se concreta seguramente va a dar una impronta muy buena en el tema de salud”.

También, el diputado comentó que esto podría fomentar que la parte privada de salud pueda tener otras oportunidades, porque están tratando de conseguir otros cargos importantes que hacen falta en la ciudad de San Cristóbal.

En el caso de la anestesista, todavía no hay una fecha confirmada para su llegada pero están ultimando detalles, porque es una mujer que se encuentra en la provincia de Corrientes y tiene tres hijos pequeños. Por eso, quiere visitar la ciudad y conocer el lugar de trabajo porque es un cambio importante el que llevará adelante en su vida personal y profesional.

“Falta muy poco para que venga a la ciudad, hay que coordinar el protocolo provincial por el tema del covid. La noto que está con mucho entusiasmo y ganas. En cuanto al pago del sueldo, el cargo va a ser mediante lo que hace el Colegio de Anestesiólogos y la provincia en lo que son los plus no remunerativos. Además, desde el municipio, la cámara de senadores y la cámara de diputados vamos a hacer aportes para complementar esta cuestión, con diversos temas que están atados a este cargo, para garantizar tener la profesional en San Cristóbal”, expresó el diputado González.