Desde el lunes, no se podrá ingresar a la Provincia sin realizarse un hisopado

En el día en que se conoció la cifra récord de contagios en la provincia de Santa Fe y principalmente en Rosario, el gobernador Omar Perotti anunció una serie de medidas que tienen por objetivo controlar la propagación del coronavirus. Una de las determinaciones es que toda aquella persona que no sea residente en la provincia "no va a poder ingresar sin tener un hisopado con resultado negativo, que no puede ser anterior a las 72 horas". No especificó el mandatario desde cuándo se hace efectiva esa medida y cómo se ejecutará.

"No queremos volver atrás, hay avances importantes. Cada uno de ustedes es responsable directo de esos números", sentenció, y llamó a "cuidar esos números". agregó Omar Perotti.

Por otra parte, anunció la suspensión por catorce días de los encuentros familiares y afectivos en el departamento Rosario, a raíz del crecimiento de la curva de contagios por coronavirus que afecta a la provincia y en particular a Rosario y la región. También remarcó que habrá un control más estricto de que la ciudadanía cumpla con las medidas de protección y que se respeten los protocolos en los comercios, en todo el territorio santafesino.

Luego de que la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, advirtiera que el departamento Rosario entró en etapa de circulación comunitaria del coronavirus Covid-19, ya que la cantidad de contagios no permite "determinar claramente en cada caso el nexo epidemiológico", el gobernador Omar Perotti anunció las nuevas medidas para la provincia, con una advertencia: "No queremos volver atrás".

"En la provincia habrá una mayor coordinación entre la Policía, los municipios y sus agentes de control y el Ministerio Público de la Acusación, para la aplicación de multas para quienes no estén utilizando los barbijos y aquellos que no cumplen con los protocolos", dijo Omar Perotti, quien encabezó el reporte epidemiológico por el coronavirus junto a Martorano, el intendente de Rosario, Pablo Javkin; y el secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana.

El mandatario provincial remarcó que habrá "multas que van de los 4.000 a 12.000 pesos, sin perjuicios de las acciones necesarias en caso de que correspondan".

Omar Perotti advirtió que "más testeos van a dar más casos" e insistió con que "este período es el más difícil. Falta menos pero necesitamos el mayor esfuerzo y el mayor cuidado".

A su turno, Javkin destacó que "a partir de acá nada se puede hacer sin protocolo", y apuntó a las medidas de prevención y la correcta utilización del tapabocas: "El barbijo debe usarse bien, si usa al cuello no protege".

"Es el período donde tienen que tener los cuidados más intensivos las personas mayores y las personas con comorbilidades", precisó, y remarcó: "Intensificaremos el trabajo junto a la provincia sobre los brotes y aumentando los testeos".

Martorano, por su parte, dijo que el hecho de que el departamento Rosario tenga circulación comunitaria del virus "no es un fracaso: estamos en una pandemia con la curva en aumento".

"Sabíamos que en un momento iba a comenzar la pérdida del hilo conductor que es el nexo claro", concluyó.