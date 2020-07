Una mamá y sus 2 hijitas quedaron varadas en Ceres

Le piden el certificado de “Regreso a Casa” que lo otorga la propia provincia de Santiago, pero es un trámite al que nadie pudo acceder hasta el momento. Mientras tanto las dejaron tiradas en el límite de la ruta 34, y gracias a Mujeres del Grupo 8M y personas solidarias de Selva. Pudieron alojarlas en un hotel en Ceres y esperar que la autoricen a pasar.

María Emilia Pereyra y sus dos pequeñitas llegaron hasta el Límite interprovincial de la Ruta 34 en un remis proveniente de Bueno Aires, intentando volver a su casa en la capital santiagueña. La policía no la dejó pasar, el remis la abandonó y quedó prácticamente tirada en el control policial, a la intemperie, de noche, con frio y llovizna. Por suerte Mujeres de Selva se solidarizaron y la ubicaron a las 4 de la madrugada en un hotel de Ceres, también las Mujeres del Grupo 8M se pusieron en acción y comenzaron a movilizarse para conseguir el permiso correspondiente y dinero para su viaje.

Ahora se encuentran con el impedimento que dicho trámite denominado “Regreso a Casa” no lo pueden hacer porque el Gobierno de Santiago no lo estaría emitiendo ahora. Por otro lado de conseguir pasar deberá viajar hasta su destino y solo tiene un trasporte que sale desde Selva recién el lunes.

En la tarde de este jueves dimos a conocer una nueva historia de las tantas que vimos en estas últimas semanas. Esta vez una madre con sus dos hijitas quedaron varadas en el límite interprovincial con Santiago del Estero.

Las autoridades policiales no le permiten seguir viaje hasta su casa en la capital santiagueña por no contar con el permiso o tenerlo vencido. El remis que la trajo hasta Ceres la abandonó llevándole uno de sus bolsos donde tenía ropa y calzado de la nenas. Sin dinero y con poca sensibilidad de parte de las autoridades santiagueñas esta madre con sus pequeñas hijas se encuentran a la buena de Dios.

El Grupo 8M Ceres publicó el siguente texto:

Cuando las medidas provinciales,de COVID 19, rozan los derechos humanos.

María Emilia, cobró el IFE y decidió contratar un transporte particular que la llevara, junto a sus dos niñas, de regreso a la casa materna.

Estar en BS AS junto a su pareja,se hizo imposible y pensó en volver a su provincia natal : Santiago del Estero y cumplir con todas las medidas de aislamiento al llegar.

Todo su esfuerzo se diluyó al llegar a la frontera interprovincial Sta. Fe/ Stgo. del Estero.

Fue ahí que le exigieron un certificado que ella no tenia,aparte del de circulación del auto que la transportaba. CERTIFICADO DE REGRESO A CASA.

Quedó varada ahí, con sus niñas.en medio de un ambiente de tensión, destrato, frío y llovizna.

Pero como siempre hay ,en está sociedad gente bella, Yamila Cummis se entera de esta situación y hace suya el problema. Llama a su padre de Ceres y acuerdan la búsqueda de un hospedaje para sacarla de ese lugar imposible de traspasar..a las 4 P.m., el remiss la deja ,literalmente abandonada en el hospedaje El Colonial..de nuestra ciudad.

Sola con sus niñas, sin dinero y sin una valija que quedó en el auto que regresó a BS As.

Como grupo WARMI 8M Ceres ,fuimos a colaborar con esta mujer que sufrió VIOLENCIA INSTITUCIONAL por parte del Estado provincial de Stgo del Estero.

Por qué?

Porque si María Emilia, con Leyna y Ellen, no cumplían con los requisitos para ingresar a Santiago del Estero, es ésta provincia que debe garantizar los mínimos derechos para que se sientan contenidas y tratadas dignamente.

EXIGIMOS AL GOBIERNO DE SANTIAGO DEL ESTERO SE HAGA RESPONSABLE DE ÉSTA SITUACIÓN!

# NECESITAMOS SE LE OTORGUE EL CERTIFICADO DE REGRESO A CASA , DEL COMITÉ DE EMERGENCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO…Y QUE SE OCUPEN DE ESTA FLIA, HASTA QUE PUEDAN INGRESAR A SU PROVINCIA.

#que llegue el reclamo !!

Fuente: Ceres Diario