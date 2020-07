Comer fresco, sano y evolutivo

Nancy Esquef es oriunda de la ciudad de San Cristóbal, es música y productora independiente. A los 18 años se fue a vivir a Buenos Aires, pero la experiencia que la marcó en su forma de alimentarse fue el haber vivido en Capilla del Monte, Córdoba. Desde que llegó a la ciudad cabecera departamental, donde reside actualmente, propuso una forma diferente de alimentarse: casero, natural y nutritivo. Su cocina se basa en verduras, hortalizas, cereales, legumbres.

Su día de trabajo comienza con la elaboración de no más de 12 viandas, esa es la cantidad que crea diariamente. “Los productos son frescos y elegidos con mucha atención, dándole un tratamiento de armonización y cuidado casi obsesivo para no perder la vitalización de los alimentos, es decir, que los alimentos sean alimentos” comenzó Nancy.

El deseo y la planificación de trabajar con productos orgánicos llevará un tiempo, al menos 3 años. “No elaboro productos animales, no trabajo con carne. Para elaborar viandas con productos orgánicos tendré que esperar que crezca la huerta propia y llevará un tiempo. A todos los vegetales les hago un tratamiento, si llega a tener un metal pesado, para sacar la primera capa de agro tóxico si es que hubiere. Para obtener un producto orgánico debemos recordar que llevará tiempo en la tercera generación de cosecha recién se adquieren, debemos esperar tres generaciones” detalló Nancy Esquef.

Por otra parte, Esquef sostiene que son muchos los consumidores que quieren sentirse mejor a partir de la comida. “La alimentación es una parte fundamental para lograr el bienestar, muchas personas en el mundo están implementando el conocimiento de la Alimentación Evolutiva” adelantó.

Nancy tiene una fan page en la red social Facebook, Viandas Evolutivas, allí se observan algunos de los tantos menus semanales que prepara. “Mi comida no es de dieta, es una vianda nutritiva, ecológica, te aporta energía, te sentís mejor al consumirla. He vivido en una comunidad en Capilla del Monte y he aprendido mucho produciendo alimentos” finalizó.