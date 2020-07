Bomberos de Ceres decidieron no apagar el fuego en los campos lindantes con la ruta 34

Aunque luego volvieron a prender fuego. Los Bomberos están agotados y decidieron dejar asentada la denuncia en la Comisaria de Ceres de que NO irán más a sofocar el fuego en los campos linderos a la Ruta 34.

CeresDiario.com se comunicó con el Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Ceres Wilam Papilli quienes tomaron la decisión junto al presidente de la asociación Hector Sanchez de NO acudir más a sofocar los incendios que provocan camioneros en las banquinas de la Ruta 34 a modo de protesta porque Santiago del Estero no los deja Pasar

Grandes colas de camiones que llegan casi hasta el ingreso a Ceres. Incendios intencionales en las banquinas a modo de protesta. Bomberos NO da más. Decidieron no salir porque no alcanzan a llegar al cuartel que nuevamente prenden en otra parte. Están agotados!!!!

También la Intendente Alejandra Dupouy se comunicó con los funcionarios provinciales para que hagan algo con esta situación e intervengan para que no pase a mayores. Pero todavía no hay respuesta de nuestra provincia.

Fuente: CeresDiario