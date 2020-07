Por el momento no habrá actualización en los montos de la pavimentación

Esta semana se realizó una nueva sesión del Concejo Municipal, en donde los ediles trataron diversos temas de interés para la comunidad.

Para hacer un repaso por uno de los puntos más relevantes, entrevistamos a la concejal del bloque del PJ Carolina Morel, quien explicó en detalles sobre un pedido del ejecutivo que fue rechazo por unanimidad.

El proyecto se trató de un pedido de aumento del cobro del metro cuadrado de pavimento urbano. En la ciudad de San Cristóbal existe la ordenanza 2424 del 2000 que determina cuáles son las calles que serán pavimentadas, en un cierto orden de prioridad. Actualmente y por una cuestión de presupuesto, son diecisiete arterias de la ciudad las que figuran en la lista.

Con respecto a eso, a mediados del año 2019, el municipio realizó una licitación pública para la compra de los materiales de construcción y poder efectivizar los trabajos de pavimentación. Según lo que explicó la concejal Morel, en el presente, el ejecutivo municipal propuso un incremento del 54% para la construcción de esas calles sin haber discriminado que ya se encontraban todos los materiales adquiridos. A partir de allí comenzó el intercambio de opiniones y análisis sobre el asunto.

“El aumento se basó en el índice de la construcción que está compuesto por distintos componentes, entre ellos los materiales de construcción y, por otro lado, la mano de obra. Con respecto a la mano de obra, el índice de la construcción se elabora con índices que proporciona el gremio UOCRA y tenemos que tener en cuenta que estas obras se van a realizar por mano de obra municipal, no va a ser tercerizado. Si vamos al caso, la mano de obra municipal no percibe aumento porque no hubo paritarias en ningún rubro, Desde ese lugar y con ese posicionamiento dijimos hay que revisar estos valores y así lo entendió el resto del concejo”, detalló la concejal.

Entonces, el proyecto del ejecutivo fue rechazado por unanimidad y se resolvió que continúe la discusión en comisión, para después, poder presentar una nueva propuesta que sea más acertada y que contemple las distintas miradas de los diferentes bloques.

En cuanto a las propuestas que se ofrecieron en la sesión, Morel explicó la moción que presentó su bloque y argumentó que “como no hubo modificaciones en la mano de obra, ni tampoco en los materiales, ni aumento en el combustible, entendemos que hay algunos otros costos que pueden surgir. Nuestra propuesta es tomar del índice de la construcción los valores indicativos de la mano de obra que fueron marcando algunos porcentajes variantes y que eso nos da un porcentaje menor del que estaba proponiendo el municipio. Cualquier otra situación que plantee el municipio, por el cual quiera agilizar la obra, no tiene por qué hacerse cargo el contribuyente, porque esa obra tendría que haberse realizado el año pasado o a principios de este año, no hay problema en realizarse, las obras pueden continuar”.

Destacando que los habitantes sancristobalenses no deberían abonar dinero para dichas obras, la concejal también indicó que en los papeles de la ordenanza no está plasmado esto ni los incentivos a los trabajadores, como se entendió en algún momento.

“No lo tiene que pagar el contribuyente, tendría que hacerse cargo el municipio por una cuestión de rapidez, porque si seguimos esperando capaz que en vez de diecisiete calles bajamos a quince. Más tiempo, menos obras”.