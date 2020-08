Cerraron una Subcomisaría por un caso positivo de covid-19

La Subcomisaría 20 de la Comuna de Arroyo Leyes fue cerrada este fin de semana luego de que una agente policial que presta servicios en la dependencia dio positivo en el hisopado de coronavirus. Se trata de una oficial oriunda de Helvecia que presta servicio en la dependencia de la localidad costera.



La mujer comenzó a tener síntomas el miércoles 29 y al otro día se comunicó con el 0800 desde donde se activó el protocolo y el viernes 31 se le realizó el test de detección de coronavirus.

El presidente comunal de Arroyo Leyes, Eduardo Lorinz, confirmó la información a Aire de Santa Fe e informó que ya se activaron todos los protocolos de higienización en la subcomisaría, por lo que estará cerrada por 48 horas. A raíz de esto, el presidente comunal aconsejó a los vecinos que, en caso de necesitar presencia policial, se comuniquen al 911 o al Comando Radioeléctrico de la costa.

Además, indicó que ya se realizó el hisopado correspondiente a los dos o tres oficiales que compartieron el turno de la guardia con la agente contagiada, que ya se encuentra aislada en Helvecia para su tratamiento. Sus compañeros también fueron aislados de forma preventiva.

Ahora, las autoridades sanitarias están investigando el circuito por donde se movió la agente en Arroyo Leyes para armar el mapa epidemiológico y detectar todos los posibles contactos estrechos que hubiera tenido antes de saber que tenía covid. "En este momento se está realizando esta tarea. Esperemos que no se haya producido ningún contagio en nuestra ciudad", remarcó Lorinz.

Controles en la Ruta 1

Consultado sobre una posible intensificación de los controles vehiculares en la Ruta Provincial 1 a partir de que Helvecia sigue sumando casos positivos, Lorinz expresó que "es muy difícil controlar la ruta que tiene ya un fluido vehicular prácticamente igual a lo habitual. Un control en la ruta que te va a pedir únicamente certificado de circulación no determina si el automovilista tiene coronavirus. En ese sentido, se trabaja con los síntomas que puede presentar cada persona".

"En Helvecia se hace el control de ruta, pero lo que no se determina es si las personas están contagiadas o no. Si uno observa el flujo vehicular en la ruta 1 este fin de semana y con este calor, es impresionante. Hay mucha gente en las quintas, parece prácticamente temporada de verano. De poner un control sobre la ruta 1 tendríamos una cola de 20km de automóviles, sería algo imposible y no nos permitiría saber si las personas están o no contagiadas", remarcó.

Sin embargo, el funcionario no descartó la posibilidad de implementar algún tipo de control o revisión a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial respecto a tratar de frenar la llegada de las personas que trabajan en Arroyo Leyes y provienen desde localidades afectadas por un brote de covid, como ocurrió en este caso, por ejemplo con la agente de Helvecia.

Fiestas clandestinas

Pese a las disposiciones provinciales que indican que sólo pueden realizarse reuniones de hasta 10 personas, el presidente comunal de Arroyo Leyes manifestó que hay denuncias de vecinos sobre eventos multitudinarios en las quintas de la zona. Sin ir más lejos, este sábado por la noche se denunció la presencia de un nutrido grupo de jóvenes en una casaquinta ubicada en el km 11 de la Ruta 1.

"Los mismos vecinos denuncian y la policía asiste. Hoy que los propietarios de casaquinta tienen la posibilidad de venir, hay mayor presencia, pero eso no habilita a realizar fiestas y eventos multitudinarios que superen los 10 miembros de un encuentro familiar. No son muchos los casos pero se han intervenido en algunos casos particulares en algunos loteos".

16 casos confirmados en Helvecia

La comuna de Helvecia ya tiene 16 casos de coronavirus y unas 15 personas están en estudio, según informó este sábado el presidente comunal Luciano Bertossi. El Ministerio de Salud de la provincia arrojó este sábado cuatro positivos en esa localidad de la costa santafesina. El mandatario local aseguró que la cadena de contagios está controlada.

El sector más afectado de Helvecia es el de la Salud. Según la doctora Romina Carrizo, directora del Samco de Santa Rosa de Calchines y una de las referentes médicas de la línea provincial 0800-555-6549, alrededor del 40% del personal médico de Helvecia se encuentra aislado por ser contacto estrecho de un positivo.