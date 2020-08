El impacto de la pandemia en la hotelería

Este sector, que trabaja los 365 días del año, está atravesando una profunda crisis por la pandemia y recordar dicha fecha adquiere una particularidad ante la casi inactividad. A su vez, se trata de una actividad económica que tiene lazos con otras ramas como el transporte, la gastronomía, el turismo, el entretenimiento y servicios varios que también se vieron afectadas.

“La situación está muy embromada, desde el mes de marzo cuando se cerró por la cuarentena que no venimos trabajando y ahora se abrió muy poco acá. Encima para el interior de la ciudad hay determinadas trabas que yo considero que no tienen sentido, porque si se habilita para los hoteles que están sobre la ruta, tiene que estar habilitado para los hoteles de adentro porque el que se contagia allá, se contagia acá también. El riesgo de contagio en un hotel es muy bajo, porque muy pocas veces se cruza gente entre sí, está uno en una habitación y otro en la otra, la gente viene a descansar, comen en los comedores, se acuestan a dormir, al otro día se levantan y se van”.

Además de la poca circulación de personas y no poder recaudar, los gastos fijos en cualquier empresa o micro emprendimiento son elevados y cuesta muchísimo poder saldar cuentas.

“Con los que vienen trabajamos muy poquito, los gastos son tremendos, la luz aun trabajando poco es muchísima. Yo he recibido ayuda financiera por parte de parientes y amigos, la luz uno la está debiendo, esperemos que la provincia haga un plan de pago porque no sé cómo vamos hacer. Es insostenible esto, pero, tenemos que amoldarnos a la realidad del coronavirus”, detalló Gerardo.

El entrevistado también explicó que la ciudad de San Cristóbal es una plaza hotelera no beneficiada por su ubicación geográfica y por las rutas que la rodean. Esto le genera mayores obstáculos al sector y en la situación en la que se encuentran necesitan sobrevivir. Para eso, se especula con que el gobierno nacional brinde diferentes ayudas, además de los créditos que otorgan los bancos.

“Yo lo que intenté es tomar los 150 mil pesos a tasa cero que no me lo dieron porque soy pensionado y cobro 20 mil pesos como si eso solucionaría el hotel, la comida y la economía. Es un dinero que nos daba un aire para pagar cuentas e ir haciendo cosas, atrás de nosotros hay una empresa de limpieza que viene al hotel y tampoco están trabajando. Todo lo que produjo el hotel en la época de la instalación de la red de gas lo invertí en mejorar la hotelería, en mejorar habitaciones, hacer habitaciones nuevas con un nivel excepcional, para darle una hotelería mucho mejor a San Cristóbal pero ahora no tenemos movimiento”.

Sumado a esto, la familia Rodríguez vivió un terrible momento el sábado por la noche cuando se produjo un incendio en el hotel. Fue una desgracia con suerte porque ninguna persona sufrió heridas, pero si se registraron pérdidas materiales.

Por el hecho debieron recurrir los bomberos y la familia recibió ayuda de los vecinos para poder apagar el incendio. Gerardo relató lo sucedido y agradeció a todos los que colaboraron.

“Tengo mi casa pegada a la parte nueva del hotel, prendí el hogar que no había prendido en todo el invierno para probar si tiraba bien, quedaron unas brasas, una chispa voló por la chimenea y cayó al lado del quincho de lona que se prendió fuego. Se quemo un freezer, se quemó la máquina de cortar césped, sillas plásticas, mesas, una pérdida que supera más de los 100 mil pesos. Estábamos durmiendo y gente que pasaba vio las llamas por arriba de la edificación y le avisaron a mi hijo por teléfono. Teníamos la pileta pegada al quincho y con baldes apagamos el fuego, los vecinos nos ayudaron, llegaron los bomberos y nos asesoraron por si quedaba algún remanente de fuego que pueda iniciar otro incendio. Esperemos que vengan las épocas buenas”.