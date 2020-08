Incendios en San Cristóbal

A raíz de la gran cantidad de incendios que ocurren en la ciudad de San Cristóbal, día tras día, este miércoles se realizó una reunión en el municipio entre el intendente Horacio Rigo, concejales, comisión de bomberos voluntarios y personal policial, para tratar este tema que causa tanto malestar en los vecinos de la ciudad y genera muchos problemas.

Los incendios que se producen en terrenos baldíos de distintos puntos de la ciudad, a orillas de las rutas que rodean a San Cristóbal y campos cercanos, se cree que son intencionales y suceden prácticamente todos los días y hasta dos o tres veces en simultáneo.

Desde hace algunas semanas, ya es moneda corriente observar el humo de los incendios en el cielo de la ciudad y tener que tolerar, la viveza de algunos perjudica a muchos y no es justo para nadie.

Afortunadamente, no se lamentaron víctimas fatales o heridos (tanto personas como animales), pero es cuestión de tiempo para que las consecuencias sean mayores y hasta haya graves pérdidas materiales.

Los bomberos voluntarios de San Cristóbal no dan abasto con todo el trabajo que tienen, todos los días se escuchan las sirenas del cuartel o de la autobomba acudiendo a uno de los tantos incendios que se producen. Ellos realizan la tarea a pulmón, las 24 horas del día, exponiendo sus vidas, los recursos del cuartel y rápidamente dejando de lado lo que están haciendo.

Lo principal que solicitan es la conciencia social de los individuos que provocan los incendios que perjudican a los vecinos, al medio ambiente y a los bomberos.

Según explicaron desde bomberos, en esta época del año aumentan los casos, pero los incendios se tornaron incontrolables y el viento o las altas temperaturas complican mucho más la situación.

“Queremos pedirle a la sociedad un poco de consideración y empatía hacia sus vecinos y hacia la gente del cuartel, porque la verdad que los chicos están muy cansados, son días muy complicados para ellos. La institución está haciendo una inversión muy fuerte en esto, donde los recursos, tanto humanos como económicos, se van terminando y no queremos llegar al punto de decir no podemos salir más porque no contamos con personal para poder hacerlo o porque las unidades están rotas. Son excesivas las salidas que tenemos en estos últimos días, tanto dentro de la ciudad como a los campos vecinos y los chicos están exponiendo sus vidas para ayudar”, expresó Adrián Milesi, presidente de la comisión de bomberos.

Por su parte, el intendente explicó que la reunión resultó productiva porque hablaron acerca de lo acontecido y decidieron que tomarán cartas en el asunto para sancionar a quienes provocan los incendios.

“Una gran preocupación que viene sucediendo hace un par de semanas y día a día se viene agravando cada vez más. Nosotros pensamos que en muchos casos es intencional, a veces vemos que es con mala intención, a lo mejor es un menor de edad que lo hace jugando, pero, muchas veces vemos que es gente mayor que lo hace sin tener conciencia de lo que puede pasar. Ayer, dentro de un predio de la ciudad explotaban vehículos, los vecinos se ponen muy mal y donde nuestros bomberos hacen y llegan a todos lados de la manera que pueden, tenemos que tomar conciencia ya que son voluntarios. Pedirle a la comunidad que tengamos cuidado, que aquel que vea algo denuncie a la policía y se tomen las intervenciones del caso, porque creo que aquel que lo hace intencionalmente tiene que ser sancionado”, indicó Horacio Rigo.

La idea es que entre todos puedan definir pautas a seguir para intentar solucionar de la mejor manera posible lo que está ocurriendo en San Cristóbal y generar un mensaje de concientización y colaboración de los habitantes de la ciudad.

Desde la Unidad Regional XIII de Policía manifestaron que también están a disposición para recibir las denuncias correspondientes y acudir a los lugares donde se los solicite.

“La unidad regional se pone a disposición completamente de la ciudadanía, en colaboración con bomberos, tenemos números de emergencia, estaremos presentes ante cualquier llamado y brindando todo el apoyo necesario. Trabajemos todos unidos”, fueron las palabras de los policías Cabrera, González y Lemos.

Denunciar los incendios intencionales es fundamental y de esta manera cualquier persona pueda ayudar. Hasta se pueden realizar denuncias en forma anónima, porque lo único que interesa en este momento es encontrar a quienes provocan los incendios y que se hagan responsables de las consecuencias de sus actos.

Números de emergencia:

100 - Bomberos

101 o 911 - Policía

423843 - Policía Vial