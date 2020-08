Amsafe: rechazo al bono y apagón virtual

Patricia Vallejos aseguró que los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe rechazaron el bono sugerido por el gobierno provincial. “Ayer era la reunión paritaria, mesa de diálogo, cosa que no sucedió. El gobierno de manera unilateral trajo a la mesa un decreto y un bono por única vez para activos y pasivos. La posición del gremio fue el rechazo rotundo a esta suma en negro y por única vez. A partir de ahí nosotros como departamento impulsamos un paro que consiste en un apagón virtual de dos semanas de 48 horas cada una. Los días de paro serán el 11, 12, 19 y 20 de agosto”.

Los docentes no tienen una paritaria desde diciembre del año 2019. La paciencia se agota y las bases comienzan a reclamar. “Se está generando un enojo y un malestar que venimos manifestando, tenemos un gobierno que no nos escucha que no da respuesta. Ayer cuando se le preguntó al Ministro de Trabajo de cuánto era el bono contestó que no podía decirlo porque ni siquiera él lo sabía, entonces, imagínense en una reunión paritaria esos términos, el rechazo fue rotundo e inmediato de parte de todos los gremios.

Si el bono fuese en blanco sería un aumento salarial que impactaría de aquí en adelante, pero no es así, es por única vez y en negro” detalló Vallejos.

Por otra parte, Vallejos, recordó que “La última actualización salarial que tuvimos fue en diciembre de 2019, estábamos con la clausula gatillo que es un mecanismo de actualización salarial, no lo tenemos más. Teníamos que reabrir la paritaria 2020, tuvimos en marzo una propuesta vergonzosa también que fue rechazada con contundencia con movilización y paro, luego llegó la cuarentena. No llamamos a esto ni siquiera “propuesta”. Los 19 departamentos rechazan de lleno este bono. Hemos tenido meses donde el cronograma de pago fue extendido, donde la antigüedad estuvo congelada, todo trae aparejado sus consecuencias. En este contexto no habrá clases presenciales”.