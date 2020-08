Desde hoy los comercios atienden de 8 a 20

El Centro Comercial de San Cristóbal envió una nota el pasado 5 de agosto al Concejo Deliberante para que traten con carácter de urgencia la modificación del horario de cierre de los comercios. Hoy, con el decreto 0115 se autoriza a partir del día 7 de agosto a los comercios atender al público de 8 a 20hs, quedando a criterio de cada comerciante el desdoblamiento del mismo.

La Presidente del Centro Comercial Susana Golle comentó que “la extensión del horario de atención al público se realizó por un pedido nuestro. Habíamos enviado una nota a principio de la semana y no tuvimos respuesta. Hoy elevamos una nueva nota con carácter de urgencia al Concejo Deliberante. Previamente dialogamos con algunos concejales solicitando se le dé un trato urgente. Hoy al medio día salió el decreto. Estamos conformes”.

Desde el Centro Comercial sostienen que el horario corrido no fue adoptado por los ciudadanos y que el cambio climático que se aproxima sería menos beneficioso aún. “El cambio se pidió para que todo se reactive lo más rápido posible, además considerábamos el horario corrido no fue adoptado por la gente, no tenemos el hábito. Consideramos que era un tema urgente. La crisis es muy aguda y esto ayudaría a reactivarla. La mayoría de los comercios cuentan con los protocolos, a veces se complica mantener el distanciamiento social, la gente misma es la que tiene que tomar conciencia. Los comercios están atravesando una situación muy delicada y están tomando los recaudos para no generar ningún inconveniente” aseguró Golle.