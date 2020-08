La danza, con el desafío de bailar, enseñar y aprender a través de una pantalla 

En este caso, las clases de danzas clásicas y contemporáneas de la Profesora Mara Casani para el grupo de bailarinas de San Guillermo es uno de los ejemplos.

Tras varios meses de encuentros virtuales, la Profe Mara analizó lo transcurrido hasta el momento y contó su experiencia.

Una sola clase es la que pudo dictar de manera presencial en el taller hasta que se declaró la cuarentena, así que tuvieron la posibilidad de encontrarse una vez en el mes de marzo después de las vacaciones de verano.

La idea de la profe fue seguir trabajando con el grupo, pero a distancia, y a través de redes sociales y aplicaciones web. Primero con clases en vivo por grupos cerrados de facebook, después por zoom y actualmente por google meet.

“Se inició con el trabajo por facebook, en donde únicamente podían verme a mí, al principio era raro, ninguna estaba acostumbrada a estar frente a una cámara tanto tiempo y, también, lo que conlleva trabajar en casa con espacios mucho más reducidos. En un primer momento la respuesta fue excelente, se conectaban todas y no hubo inconvenientes, pero con el tiempo se iban desmotivando porque es raro trabajar frente a una pantalla, así que empezamos a modificar los métodos”, explicó Mara.

Entonces, para que las niñas puedan sentirse más cómodas y animadas, la profe utilizó una sala virtual que brinda la misma red social, en donde se podían ver entre todas al mismo tiempo y podían relacionarse en tiempo real. El cambio fue positivo y hoy lo siguen haciendo pero desde la plataforma google meet que cuenta con mejor calidad de audio e imagen.

“El meet nos facilitó bastante las cosas, después de cinco meses de trabajo online no todas pueden sostenerlo, algunas se desmotivaron y tomaron la decisión de no seguir con las clases, porque llega un momento que se vuelve muy difícil estar delante de la cámara realizando la clase. La gran mayoría por suerte sigue, eso a mí me motiva, me pone muy contenta y como positivo puedo destacar que muchas chicas tomaron conciencia de la importancia del trabajo técnico en clases muy exigidas, tanto en barra, giros y saltos. Hasta hacemos clases en punta y muchas otras tomaron el tiempo de realizar las tareas de elongación que les dejaba y se vio el avance”, relató la profe.

Otra de las cuestiones fundamentales para trabajar desde casa es el apoyo y acompañamiento de las familias de cada alumna, que respetaron sus espacios y horarios para que ellas puedan tomar las clases virtuales y, en algunos casos, hasta decidieron mejorar la conectividad de internet en el hogar.

Además de las clases, la profe tuvo la gran idea de realizar encuentros más relajados y compartir una merienda a distancia, así podían charlar, intercambiar ideas, proponer cosas y contar qué tenían ganas de realizar.

“Esa es la manera de poder motivar a mis alumnas hasta que nos volvamos a ver. Sinceramente nadie creyó que iba a durar tanto tiempo esto, pero, gracias a Dios hasta el día de hoy seguimos conectadas de esa manera”.

En agradecimiento por continuar con las clases, por lo que les enseña y por todo el amor que les brinda, las alumnas decidieron realizar un video a Mara y el resultado fue hermoso.

En el video se las puede ver a las niñas, todas preciosas, sosteniendo carteles con diferentes mensajes hacia su querida profe.

“El video me emociona terriblemente, porque fuimos apoyo mutuo en este tiempo tan particular para todos y cada clases fue un nuevo desafío para mí, porque necesitaba acompañarlas y ellas se encargaron de transmitirme energía renovadora, amor y motivación constante. Todavía las recuerdo pequeñitas, hoy ya crecieron tanto y les doy gracias por creer en mí para guiarlas y por confiar en cada idea, proceso y proyecto. No quiero dejar de agradecer a cada familia que está detrás de ellas que fueron sostén y apoyo desde el 2012 que llegue a mi tan querido San Guillermo”, expresó la profe que es oriunda de San Cristóbal y actualmente reside en la ciudad de Rosario. Por eso, para brindar sus clases viajaba todos los fines de semana a San Guillermo y extraña mucho poder estar con sus alumnas en ese cálido salón de baile.

Como suele suceder a fin de año, todas las actividades culturales, recreativas y deportivas, entre otras, realizan presentaciones para poder exponer a sus familias y a la comunidad todo el trabajo desarrollado durante el año, pero, en este 2020 atípico, en donde estamos todos inmersos en esta pandemia, las presentaciones se harán con videos.

“Para poder materializar el trabajo que venimos haciendo, la única forma de poder mostrarlo es con videos, a través de los cuales se van a mostrar las producciones. En este caso cuento con el apoyo de la municipalidad que brinda el servicio de edición y filmación de videos. Obviamente es una experiencia nueva y estoy trabajando en conjunto con Ivón que es la encargada de lo audiovisual en la municipalidad, así que estoy aprendiendo y, también, cuento con el apoyo de Maribel Laurin que está en cultura y acompaña a las chicas a las filmaciones y les da su apoyo para que salga todo lo mejor posible. De esa manera seguimos trabajando hoy en día, extrañando muchísimo el salón, la energía que genera estar todas juntas, el cariño que nos tenemos, aquellas que tuvieron la posibilidad de grabar un video ya tuvieron ese reencuentro y eso las llena de energía para seguir adelante”, cerró en la entrevista la profe Mara Casani.