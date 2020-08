La reforma de la Justicia Federal ya tiene dictamen favorable en Senadores

Con estas palabras resumía la Senadora lo acontecido “Con el de hoy, son seis los encuentros que hemos tenido para trabajar sobre el proyecto de reforma judicial. Tuvimos más de 21 horas de exposiciones, con más de 50 expositores y expositoras, propuestas por los distintos bloques, e incluso algunos que pidieron participar a título personal. Por lo tanto, considero que hemos escuchado a todas las voces”.

“Tal como dijo el presidente de la Nación, este es un proyecto que no

llegó cerrado al Senado, sino para que se incluyeran todas las modificaciones

que los senadores y senadoras creyéramos necesarias”.

“Creo que hemos llevado adelante una enorme tarea. Esta es una

materia pendiente que tenemos con la sociedad argentina. No creemos que,

con esta ley, vamos a solucionar absolutamente las grandes dificultades que

todavía tiene la Justicia Federal en nuestro país, pero sí creemos que es un

paso muy importante”.

“Para nosotros se trata de invertir en justicia. Se trata de invertir para

alcanzar ese objetivo fundamental para toda república, que es la división de

poderes. El de un Poder Judicial que no sea coptado y que no reciba ningún

tipo de presión del poder político, como tampoco de los poderes fácticos, es

decir, ni del poder económico o de los intereses privados”

Parte de prensa del Bloque del Frente de Todos

"El Bloque de Senadoras y Senadores del

Frente de Todos respaldó, hoy, el dictamen a favor de la Reforma Judicial

que impulsa el gobierno nacional. Fue en el plenario de las comisiones de

Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara Alta.

De esa manera, los legisladores y legisladoras del FdT firmaron la

propuesta que apunta a generar un sistema judicial más transparente y de

mayor agilidad a la hora de impartir justicia.

A continuación, se transcriben las principales expresiones de los

representantes de la bancada oficialista:

José Mayans (Formosa, Presidente del bloque Frente de Todos):

“Con esta reforma hay una ampliación del servicio de justicia en todo el

territorio nacional”. “Cuando se comenzó a analizar el proyecto, dijimos que

acá no hay nada cerrado”. “El proyecto venía para ser trabajado y eso

hicimos”.

“No pierdo la esperanza de que la oposición cambie su postura respecto

al proyecto. Este es el momento de cambiar. Creo que realmente vale la pena

el esfuerzo que estamos haciendo con esta iniciativa. Es necesario,

conveniente y oportuno tratar este tema en este tiempo, porque el año que

viene es electoral”.

“En un año no electoral, como este, ya hay sectores de la oposición que

buscan destruir la imagen del presidente, cuando el presidente tiene una

actuación impecable”.

“Esta es una buena reforma. Es el principio del camino para mejorar el

servicio de justicia del país y garantizar para todos los ciudadanos la vigencia

y aplicación del artículo 18 de la Constitución Nacional”.



Oscar Parrilli (Neuquén, Presidente de la comisión de Justicia y

Asuntos Penales): “Han sido muy importantes los aportes realizados por los

distintos sectores”. “Lo que se ha demostrado, con este debate y con este

dictamen, es que, en primer lugar, esto no es una escribanía. El proyecto no

venía a libro cerrado para ser aprobado”.

“Se han aceptado muchas modificaciones importantes, algunas de ellas

incluso sugeridas por senadores de la oposición, que, si no tuvieran la

decisión política ya definida, obviamente acompañarían nuestra propuesta”.

“En segundo lugar, creo que se ha demostrado que acá no hay

impunidad. Así como que no hay intención de manipular los nombramientos

de jueces y que, realmente, este es un camino hacia el sistema acusatorio y

hacia su implementación”.

Anabel Fernández Sagasti (Mendoza, Vicepresidenta del bloque

FdT): “Entiendo que este proyecto de ley no va hacer que, de la noche a la

mañana, la justicia sea lo que tiene que ser, que haya un Poder Judicial que

dé óptimo servicio de justicia a los argentinos y a las argentinas. Pero sí estoy

convencida que es una herramienta más. Y la Constitución dice que, esas

herramientas del Poder Judicial, se deben hacer a través de las leyes. Y es

el Congreso de la Nación el que emite esas leyes”.

“Creo que hemos hecho un trabajo profundo, que hemos escuchado a

la sociedad. Hubo expositores de todas las diagonales ideológicas de la

Argentina”.

“Creo que, si hoy hiciéramos una encuesta en todo el país, nadie diría

que el funcionamiento de la justicia es el óptimo”. “Nosotros, como senadores

y senadoras, tenemos que poner todo lo que somos, lo que creemos, para

aportar esta herramienta al Poder Judicial”.

“Respecto de la oportunidad, algo criticada por la oposición, creo que

siempre es oportuno debatir cuestiones que le sacan el sueño a los

argentinos”. “Sabemos que estamos en una pandemia, sabemos que la

humanidad está sufriendo una pandemia, pero también la vida de los

argentinos y las argentinas continúa, y tenemos que solucionar los problemas

que ellos tienen, más allá de esa pandemia”.

Mario Pais (Chubut, Presidente de la Comisión Bicameral

Permanente Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas): “Esto es un

primer paso, no es un proyecto que define y transforma esencialmente al

Poder Judicial. Es un primer paso que va en la línea correcta. Y esa línea

tiene varias directrices, una de ellas dar una respuesta estructural del sistema

judicial, y de la estructura orgánica del Poder Judicial y del Ministerio Público

Fiscal y de la Defensa para implementar el Código Procesal Penal Federal”.

“Con desagrado, vimos en 2016, cómo, con un DNU y de un plumazo,

se suspendió ese progresivo avance de la implementación de ese primer

Código Procesal Federal”.

Martín Doñate (Río Negro, Presidente de la Comisión Bicameral

Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la

Nación): “Creo que la variedad, diversidad y el amplio espectro de miradas,

que hay sobre la orientación que debe tener esta reforma judicial, han nutrido

al proyecto y han fortalecido también esta propuesta del Poder Ejecutivo. En

el dictamen que estamos presentando estarán incluidos varios de esos

aportes”.

“Sin ánimo de chicana, quiero reflexionar sobre la oposición y su postura

respecto al proyecto. Creo que ha habido un avance. Primero, antes de que

se presentara la iniciativa, ya se habían opuesto. Y, hoy, por lo menos

tenemos una oposición a un proyecto concreto, que hemos debatido durante

varias jornadas”.

Adolfo Rodríguez Saá (San Luis, Presidente de la Comisión de

Agricultura, Ganadería y Pesca): “Creo que es oportuno y urgente el

tratamiento de esta ley, porque el Poder Judicial requiere una reforma

necesaria para que las instituciones funcionen correctamente”.

“Estoy de acuerdo con los cambios hechos al proyecto original del Poder

Ejecutivo y voy a firmar el dictamen”.

Ana Almirón (Corrientes, Presidenta de la Comisión de Legislación

General): “Se hizo una enorme tarea democrática con este proyecto”. “Creo

que esta propuesta, de la forma que se presentó a este Congreso, no intenta

acercar una respuesta integral y definitiva al tema de la justicia. Pero me

parece que es un instrumento primogénito para un programa superador de la

justicia”.

“La justicia es uno de los poderes esenciales que tiene el Estado

argentino y, como lo han mencionado varios expositores, hoy se encuentra

seriamente devaluado y carece de credibilidad social”.

Nancy González (Chubut, Presidenta de la Comisión de Defensa

Nacional): “El debate en la comisión fue totalmente democrático. Vamos a

sacar un despacho después de horas y horas de debate. Trabajamos con

total responsabilidad y le dimos la palabra a todos”.

“Creo que las cosas tienen que quedar claras. La comunidad tiene que

saber quiénes somos los que queremos debatir, quiénes somos los que

queremos aportar y quiénes son los que, permanentemente, quieren poner

palos en la rueda a este gobierno”.

Silvia Sapag (Neuquén): “Hay que reconocer que ha sido muy

productivo el trabajo de estas comisiones. Hemos llegado a un despacho

sumamente mejorado del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo”.

“Todos los puntos que fueron incorporados me satisfacen plenamente:

desde el Régimen Penal Juvenil hasta la incorporación de todos los temas de

derechos humanos, así como el anonimato para la selección de jueces, algo

pedido en Neuquén, el sorteo de las causas, y las medidas de transparencia,

entre otras cuestiones. Todo lo enumerado, redunda en el beneficio de la ley”.

Dalmacio Mera (Catamarca): “Si tuviera que sintetizar en una oración

lo que han dicho desde el primero al último de los expositores, digo: Hay que

reformar la justicia”. “No ha habido un solo expositor que viniera a decirnos

que no estaba en nuestra responsabilidad tener que transformar la situación

de la justicia”.

“Ha venido gente que, sin hablar de lo que tenemos a la vista, planteó

desde que no hay que transformar la Corte hasta quien dijo que había que

tener 21 miembros en la Corte. Hemos escuchado, absolutamente, a todos y

a cada uno, pero ninguno dijo qué no reformemos la justicia”.

Guillermo Snopek (Jujuy): “Tratamos un proyecto enviado por el

presidente de la Nación, con la necesidad de generar consensos, donde

hemos podido escuchar todas las voces de todos los sectores que hacen a la

justicia, buscando conseguir lo que la sociedad nos reclama: una justicia

presente, que dé respuestas. Una pluralidad de voces ha marcado la

necesidad de la reforma”.

José Néder (Santiago del Estero, Vicepresidente de la Comisión de

Salud): “El proyecto ha tenido un debate amplio. Un debate que ha estado a

la altura de las circunstancias de este proyecto que estamos llevando

adelante para reformar la justicia”.