Sitram reactiva su plan de lucha y llevará adelante un paro de 48 horas

Desde el sindicato continúan trabajando en forma permanente y constante en toda la zona de influencia, yentre los temas principales que vienen reclamando, se destaca el descuento salarial que le realizaron al personal que no asistió a su lugar de trabajo durante la cuarentena, la razón de la inasistencia fue porque muchas personas pertenecían a los grupos de riesgo que no podían exponerse y contraer el virus. Según explicó Ruiz, muchos intendentes y presidentes comunales decidieron efectuar el descuento salarial a través del artículo Nº 64 a todas las personas que no se presentaron a trabajar. Esto generó malestar del personal, ante la falta de solidaridad y consideración de sus empleadores.

Con respecto al bono de los $3.000 que se abona por única vez como un refuerzo al salario, los únicos que pagado en dicha zona fueron Ambrosetti, Curupaity, San Guillermo y Monte Oscuridad.

“Es una problemática a nivel provincial y es uno de los ejes de los reclamos que estamos llevando adelante. No hemos tenido ningún aumento salarial, recordemos que cuando empezó la pandemia estábamos a punto de hacer 48 horas de paro, después hemos sido tolerantes, solidarios y responsables, durante seis meses se dejaron de lado los reclamos para acompañar a las comunidades en pandemia, pero, también es cierto que los trabajadores desde enero hasta hoy no están teniendo aumento y la inflación viene creciendo”.

Por esos motivos, el sindicato decidió reactivar las negociaciones salariales, pero hasta el momento no han recibido ningún tipo de ofrecimiento por parte de losintendentes y presidentes comunales. Entonces, resolvió llevar adelante una jornada de protesta y un paro por 48 horas los días miércoles 26 y jueves 27 de agosto, sin asistencia a los lugares de trabajo.

“Estamos en una etapa complicada, hemos sido pacientes, no nos hemos movilizado masivamente, cada sindicato implementó la medida que creía correspondiente en su localidad y la semana que viene vamos a activar la segunda fase del plan de lucha. Esperemos una responsabilidad política de los intendentes y presidentes comunales que tienen unos días por delante para acercar una propuesta que sea justa, segura y que haga al funcionamiento de nuestra mesa paritaria. Dejan mucho que desear estos nuevos representantes paritarios q hay en la provincia, esperemos que estas 48 horas los haganreflexionar y que tengamos una propuesta digna de considerar”, fueron las palabras del secretario general.

Además, Ruiz fue muy crítico a la hora de hablar sobre el actual gobierno provincial encabezado por Omar Perotti y remarcó las diferencias con el anterior gobierno socialista. El representante de los trabajadores aseguró que falta sentarse a dialogar entre las partes intervinientes para poder llegar a un acuerdo.

“El gobierno provincial es quien regula la responsabilidad de convocar a las partes para que se discuta la política salarial. Municipios y comunas no está actuando con la energía que merece esta situación. Este gobierno lo quetiene que hacer es organizar y moderar las relaciones institucionales entre presidentes comunales e intendentes y los representantes de los trabajadores. El gobierno socialista activó las paritarias y siempre hemos llegado a un acuerdo, nos duele tener que decirlo, pero este gobierno no está a la altura de las circunstancia para el sector de los trabajadores, no esperábamos esta reacción, ni estas políticas que quiere implementar el señor Perotti, por lo menos la vamos a resistir”, fue contundente en sus declaraciones Antonio Ruiz.