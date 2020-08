El largo camino de la adopción

Después de siete años, los padres compartieron mediante las redes que el 8 de agosto les fue concedida la adopción plena de los tres niños que componen su familia. Alejandra y Fabio son los padres de Ailen (11), Cristian (10) y Nicolás (7)

La pareja intentó varios tratamientos para concebir un bebé, Alejandra quedó dos veces embarazada pero no prosperaron. Cuando residían en la localidad de San Jorge apareció una mujer afirmando que estaba embarazada y que les podía entregar a su bebé, invirtieron dinero y dos meses antes, se arrepintió. Posteriormente iban a vivir una nueva experiencia que no tuvo el final esperado, le entregaron a Juan, un bebé de apenas 8 meses de vida y a los pocos días apareció la familia del padre, lo reclamo y se lo llevaron. Las experiencias lejos de alejarlos del camino de la adopción, reforzó la decisión de ser padres y continuaron las gestiones y la esperanza.

El transcurso del tiempo y el desenlace de una historia cercana y a la vez alejada a ellos, fue la gran oportunidad para concretar el deseo.

“Por parte de mi padre tengo hermanos en San Francisco, los niños que adoptamos son bisnietos de un hermano mío. La justicia se los quita a la mama y los trasladan a la Secretaria de la Niñez. Mis cuñadas de San Francisco, sabiendo que nosotros no podíamos tener hijos nos comunican lo sucedido” comenzó entusiasmado Fabián Martínez.

Cuando los niños son apartados de los cuidados de la madre, Ailen tenía 4 años, Cristian tenía 3 y Nicolás 3 meses. Cumpliendo las reglamentaciones judiciales los niños son alojados con una familia sustituta en Suardi. El primer plan era que los dos niños más grandes se quedaran al cuidado de los demás parientes en San Francisco y solo el bebé sería adoptado por Alejandra y Fabio. Pero, los planes cambiaron una vez más.

Fabián comentó que “la tía de los nenes por parte de la madre se iba a hacer cargo de los dos más grandes y el más chiquito nos íbamos a quedar nosotros. La Municipalidad de Frontera nos citó y allí la mama manifestó que quería entregarnos los niños a nosotros, dio el consentimiento que nos quedáramos con los niños. Nos citaron en Rafaela y nos plantean que, para respetar el lazo de sangre, teníamos que hacernos cargo de los tres o de ninguno”.

Se avecinaban grandes cambios para la familia de Alejandra y Fabián. Fueron momentos de evaluación, análisis y responsabilidad con la decisión que se iba a tomar. “Nosotros estuvimos solos durante 11 años, nosotros nos moríamos de ganas de tener un hijo, ya uno era una gran responsabilidad y la propuesta era los tres o ninguno. Le consultamos a nuestras familias, mi padre nos dijo que no iba a ser fácil pero que nos iban a apoyar, donde come uno comen tres. Nosotros aceptamos y recién el 13 de junio los fuimos a ver a Suardi, Fue una conexión impresionante, el bebe tenía cinco meses y nos tiró los brazos con mucha rapidez” recordó Alejandra.

Luego de ese primer contacto, Alejandra y Fabián mantuvieron varias entrevistas y chequeos a la vivienda, Finalmente, el 4 de agosto de 2013 los llamaron para informar que el 8 trasladarían a los niños hasta San Jorge.

La familia residió en la mencionada ciudad por el término de un año, periodo que no fue fácil, ambos trabajaban y estaban solos, así que decidieron mudarse a San Cristóbal. “Yo quería que mis hijos se críen con la misma libertad que tuve yo. En San Jorge no podíamos. Aquí andan en bicicleta y tienen una vida más libre” admitió Fabián.

“La demora fue lo más doloroso de este proceso” Alejandra y Fabián

La sentencia de adopción salió el año pasado, pero recién el pasado 14 de agosto los notificaron oficialmente que tenían la adopción plena de los tres niños

Cabe destacar que los tres niños no tenían DNI, tras varias gestiones y viajes realizados por los padres consiguieron en el 2016 obtener los documentos nacionales de cada uno.

La llegada de los niños provoco grandes cambios que no siempre se asimilan rápidamente. “Yo hasta me enfermé, me agarré una neumonía muy fuerte y estuve delicada. A todo esto, hay que decir que los niños venían de estar solos prácticamente, y no conocían el NO, los estamos re educando, con paciencia, con amor” detalló Alejandra.

La pareja admite haber pasado momentos difíciles, pero no bajaron los brazos. La adaptación de los niños fue poco a poco, despojarlos de temores y construir día a día un vínculo de padres e hijos. “Les recomendamos que lo hagan, la adopción es un camino que hay que transitar con mucha paciencia y amor” coincidieron los padres de Ailen, Cristian y Nicolas.