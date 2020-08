Sasia ratificó que San Cristóbal apunta a ser el principal taller del ramal cerealero y suma 12 nuevos empleados

En los últimos años, cada vez que Sergio Adrián Sasia habló refiriéndose al Belgrano Cargas y a San Cristóbal fue sinónimo de buenas noticias. En esta ocasión, El Departamental entrevistó al Secretario General de la Unión Ferroviaria quién dijo estar “plenamente reconfortado. Lo que siente realmente un dirigente desde el corazón, y la satisfacción de poder lograr buenos salarios para sus representados, tener buenas condiciones laborales, ser una herramienta para generar empleo donde uno va cumpliendo con el objetivo que se traza y que a veces no lo puede lograr, y menos en una situación difícil de pandemia como nos está atravesando hoy en Argentina”.

Sobre la creación de nuevos cargos para el sector de talleres del Ferrocarril en San Cristóbal, Sasia valoró que “gracias a la política de este gobierno se está trabajando en un plan estratégico de desarrollo ferroviario, gracias al trabajo constante que hemos llevado adelante desde la Unión Ferroviaria con el Belgrano Cargas, donde buscamos que San Cristóbal sea un nodo importante de reparación de vagones y, también, de generar esta nueva nave que se está trabajando ahora y se está construyendo para el montaje, pudimos generar este trabajo y concretar esto que para nosotros es muy importante. El año pasado nos habíamos comprometido a ingresar 10 trabajadores y así se cumplió, en lo que va de la pandemia ya en San Cristóbal han ingresado 16 trabajadores, dentro de los cuales hay 6 compañeras mujeres, algo que no se daba desde hacia muchísimos años, sumado a los 4 compañeros trabajadores que ingresaron el lunes y vamos a sumar otros 8 más, Dios mediante, en los próximos días para trabajar en la nueva nave que se esta construyendo”.

En relación a las obras y el montaje de las nuevas maquinarias que desde el mes de Febrero ya son una realidad y están en una avanzada etapa, el dirigente gremial explicó que “las bases de tornería y prensa ya están finalizadas, las instalaciones de maquinarias, el armado también y la capacitación interna se la está dando progresivamente. Hubo un atraso producto de la pandemia, algunos inconvenientes, por ejemplo el gran caudal de agua que hubo en las napas subterráneas cuando se hicieron los pozos adicionales no estaban contemplados y eso es una demora de 45 días, se está trabajando fuertemente, se espera que los primeros días de octubre podamos estar dando el puntapié inicial a la apertura de esta nueva nave en San Cristóbal que viene para quedarse, viene para generar más empleo y reconforta muchísimo a uno que es dirigente y sobre todo para la ciudad que me vio nacer.

Hace un par de semanas atrás, en lo que fue la presentación periodística de Darío Verti, el nuevo jefe de la Sección Talleres, en nuestro medio gráfico, el Ingeniero había señalado que San Cristóbal apunta a ser el principal taller del ramal cerealero del país, cosa que Sasia ratificó sin titubear: “Uno cuando entró en el ferrocarril cuando era el auge del ferrocarril por el año ‘82 con el plan dual que hacíamos con la escuela técnica y en el ‘84 de manera efectiva, después vino todo lo que sabemos la reforma del estado, el achicamiento. Hoy esto va creciendo, va tomando otra impronta, reconforta muchísimo como sancristobalense pero principalmente como dirigente sindical que tiene esa responsabilidad de llevar adelante, por eso, cuando el otro día me preguntaban que a veces se mezcla la política, uno hace política sindical todos los días. Por el lugar estratégico que está ubicado el taller, que justamente está en la mitad del trayecto de donde se origina la carga en Salta hasta dónde llega la carga en Puerto San Martín, se tomó la decisión de reparar más vagones cerealeros ahí y poner en construcción esta nueva planta de montaje de pares montados y todo va a seguir creciendo en tanto y en cuanto se sigan llevando adelante las inversiones que dentro de este plan estratégico que hemos acordado con el gobierno. Estamos acompañando a nuestro gobierno a través de la Secretaría de Transporte, se está trabajando en las inversiones que son necesarias, también en la infraestructura de vía que va a posibilitar, que, al tener mejor vía, poder tener un viaje más rápido en menos tiempo, llevar más vagones y permite un desarrollo de los pequeños y medianos productores que son los que eligen hoy el tren. Apuntando a que el ferrocarril sea el que soñó Perón, el que una los pueblos, que desarrolle las economías regionales, progresivamente se vaya invirtiendo y en un futuro podamos volver a recrear los trenes de pasajeros”.

Sobre la selección del personal para ingresar a los talleres sancristobalenses, Sasia fue claro: “El otro día me preguntaban, si era cierto que solamente ingresan trabajadores que son peronistas y la verdad que duele, yo soy peronista de alma, de nacimiento, levanto la bandera del peronismo, de la justicia social y es un pilar fundamental generar trabajo porque el trabajo dignifica. No hubo ningún ingresante que se le haya preguntado si era peronista o no. Se está trabajando con la escuela 474, con el director Sergio Bustos que fui a visitar personalmente en el mes de marzo para buscar los mejores promedios, los más comprometidos con el taller, los que habían hecho la pasantía, estamos tratando de profesionalizar el taller, por eso, se toman principalmente técnicos.

En materia de proyectos futuros, per cercanos, el sancristobalese hizo referencia a una reunión con Perotti. “Hemos estado con el gobernador de Santa Fe hace poco y estamos en el proyecto para volver en un tren de cercanía y poner en funcionamiento el tren de pasajeros desde Laguna Paiva a Santa Fe, de Rosario a Funes, un proyecto integral. La situación económica y social del país es muy difícil, pero el ferrocarril tiene que ser un vehículo para el desarrollo de la Argentina, para generar nuevos puestas de trabajo que es lo que hoy está necesitando nuestro querido país”.

Su Relación con Alberto Fernández

Días atrás, Sasia participó de la inauguración de las obras de renovación de la estación Villa Rosa (Buenos Aires), donde además se anunció la extensión de la línea hasta el Parque Industrial Pilar. En este contexto estuvo junto al Presidente de la República, Alberto Fernández, entre otros, lo que nos llevó a consultarle a Sergio si están en la misma sintonía que el gobierno nacional y Fernández acompaña el crecimiento del ferrocarril.

“Con el presidente de la nación, lo mismo que con la vicepresidenta, desde antes de asumir el 10 de diciembre, nosotros habíamos presentado un plan de la importancia del ferrocarril, la importancia de articular con los distintos modos de transporte. Ayer tuvimos la posibilidad de charlar, de inaugurar esta estación de pasajeros, hace que pueda brindar un servicio más eficiente, con mejor confort para los usuarios y en ese camino estamos, trabajando en un plan estratégico de desarrollo ferroviario a 10 años que es lo que necesita la Argentina, con inversiones y queremos que el ferrocarril vuelva a ser esa herramienta de desarrollo tanto para la función social como para el desarrollo productivo. Con Alberto hemos acordado una audiencia para la semana que viene en Olivos, también estará el Ministro de Transporte y otros funcionarios para ver y hacer un relevamiento de hasta dónde llegamos hoy y de cómo encaramos la post pandemia, no sólo en materia de inversiones, sino también de qué manera podemos generar empleo”.

Protocolos COVID en trenes

“Hemos generado un protocolo específico, tomando las resoluciones del Ministerio de Salud y con todas las empresas ferroviarias, exigimos los recaudos, los elementos de protección, los elementos de limpieza. Se activan los protocolos cada vez que algún trabajador tiene un síntoma, se generan los aislamientos que corresponden, acá en Buenos Aires tenemos una cierta cantidad de compañeros que han sido afectados por el covid, el 50% ya está recuperado y hemos hecho un acuerdo solidario muy importante con el Ministerio de Salud porque hay muchos compañeros que quieren donar plasma, tratando de estar continuamente al lado del trabajador”, aseguró el gremialista quién además agregó que “al ser un servicio esencial en Buenos Aires, el agradecimiento mío y de la Unión Ferroviaria a las trabajadoras y trabajadores que están en la primera línea de batalla, peleando contra el covid, pero poniéndole el pecho y el corazón para que no se pare ningún tren, para que la carga llegue destino y para que los usuarios esenciales puedan llegar a sus trabajos”.