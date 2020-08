González visitó "El Departamental" para informar sobre la última sesión en Diputados

En primer lugar, el diputado explicó que obtuvieron la sanción definitiva para que los docentes y asistentes escolares reemplazantes puedan acceder al cobro de un bono especial, esto significa que el constante reclamo de los docentes que no pudieron trabajar por la pandemia tuvo una respuesta positiva y ya es ley.

“El ejecutivo ahora si o si tiene que pagar el bono a los docentes reemplazantes, era lo que venían reclamando y que nadie se hacía cargo, pero desde el bloque nuestro nos hicimos cargo”.

En segundo lugar, ante la solicitud de un fondo para los jardines maternales provinciales, el proyecto del bloque del Frente Progresista tuvo un visto bueno y logró la media sanción en la Cámara de Diputados. Se estima que son más de 400 los jardines que están inscriptos en la provincia de Santa Fe y que serían los beneficiarios. El pedido tiene el objetivo de reconocer el rol social que cumplen los establecimientos en los niños pequeños que todavía no están escolarizados.

Por otro lado, el diputado González expuso que uno de sus proyectos está dirigido al departamento Castellanos, a raíz de una visita que realizó, por eso solicita el mantenimiento de uno de los canales que pasa por la región y el control de las defensas de Santa Clara. De considerarse y aprobarse, tendría como resultado mejorar el drenaje de la ciudad de Frontera que está teniendo graves problemas y ya son más de treinta mil las hectáreas afectadas.

Además, González se encargó de colaborar con el pequeño Giovanni Blanco, un niño oriundo de Villa Trinidad que padece el síndrome de Treacher Collins y necesita obtener el certificado de discapacidad, fundamental para poder acceder a tratamientos y elementos de salud.

“Lo expuse la semana pasada pero ahora salió aprobada la resolución para que se interceda desde el gobierno rápidamente y que se pongan a actuar como deben hacer con casos de este tipo”.

Otro de los puntos importantes tiene que ver con la reiteración de un pedido de informe por las obras de infraestructura de la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal que aun no se concretaron.

“Ya había hecho un pedido en febrero por la obra del techado de la escuela, ya estaba lista la parte técnica que se terminó en noviembre y no se aprovecharon estos meses para hacer el trabajo. Es una escuela que está en peligro de colapso el techo, de electrocución de paredes y entra agua permanentemente cuando llueve. La Ministra de Educación dijo que tomaba el compromiso y en 45 días que fue a la cámara nadie se contactó con la escuela para decir que se ponía en marcha”.

Por último, el diputado contó que fue electo para integrar la Comisión Bicameral que estará a cargo del control de endeudamiento que se aprobó en la provincia. Junto a la diputada Clara García, son los dos únicos miembros del Frente Progresista que fueron seleccionados.

“Es una comisión muy buena, está Clara García del socialismo y yo por el radicalismo. Por otro lado, en cuanto a la ley de humedales que existe en la provincia, a nuestro humilde entender le faltan muchas cuestiones y ahora se ven a la luz por todo lo que está pasando con la quema de campos y demás, entonces, está próximo a presentarse un proyecto de este tipo”, detalló González.