Covid-19: “Queremos disminuir circulación y no actividades”

En el marco de la pandemia Covid-19, el gobernador Omar Perotti anunció nuevas medidas para la totalidad de las localidades del departamento Rosario, del Aglomerado Urbano Gran Rosario (definido en el artículo 2° del Decreto N°0363/20) y en las localidades de Pujato y Coronel Amold (departamento San Lorenzo), y en las ciudades de Villa Constitución, Venado Tuerto y Firmat. La medida, que contempla la suspensión de actividades comerciales, comenzará a regir este 29 de agosto, y por 14 días corridos, desde las 19:30 horas.

Con posterioridad al horario establecido, los desplazamientos de las personas en las localidades comprendidas en el mismo deberán limitarse estrictamente a los necesarios por razones de salud o de fuerza mayor, o para el retorno a sus domicilios, siendo obligatorio en todos los casos el uso de elementos de protección de nariz, boca y mentón correctamente colocados.

“Queremos disminuir circulación y no las actividades”, señaló el mandatario durante el anuncio, acompañado de la ministra de Salud, Sonia Martorano. Y añadió: “Vamos a introducir algunos cambios; los últimos días se ha acelerado la tasa de contagio y queremos que este gran aglomerado siga resguardado, y con la capacidad de respuesta sanitaria que hasta aquí ha tenido”.

En este sentido, anunció: “Luego de las conversaciones con el presidente y gobernadores, y con los intendentes y presidentes comunales, se ha avanzado en decisiones para el aglomerado Gran Rosario, desde Timbúes a Villa Constitución, y toda la zona metropolitana, suspendiendo todas las actividades a partir de las 19:30 horas desde 29 de agosto”.

“Desde esa hora -dijo- no va a haber ninguna actividad de ningún tipo. La idea es disminuir circulación y no actividades, queremos disminuir la tasa de contagio, y la decisión es el cierre de todas las actividades. Después de esa hora, farmacias de turno y comercios que trabajen con take way (hasta las 22 horas) y delivery (hasta las 23 horas)”.

Y señaló: “Hay un nivel de actividad importante; hoy tenemos que poner un freno a la movilización de gente para disminuir contagios; queremos cuidarlas, no queremos que ninguna de las actividades retroceda o se cierre”.

Finalmente, el gobernador indicó que el departamento La Capital ha ingresado en zona de circulación comunitaria, y aclaró que con esos horarios quedan permitidas las caminatas recreativas. “La idea es poder mantener circulación actividad, pero no aglomeración”, concluyó.