La rotonda Carlos Gardel pasará a ser turbo rotonda

La rotonda Carlos Gardel está ubicada en la zona oeste de la ciudad y su tamaño no cumple con las medidas para que todos los conductores puedan respetarla. Con el objetivo de mejorar la transitabilidad el Concejal Diego Sartín presentó un proyecto para modificarla.

Cabe destacar que el municipio de la ciudad contaba con un proyecto sobre esta misma rotonda que data del año 2016.

La construcción de una turbo rotonda disminuirá las colisiones que conllevan a un aumento de seguridad para los ocupantes de los vehículos. Una circulación más fluida ya que cada carril nos dirige directamente a donde nos interesa salir.

El Concejal Diego Sartín comentó que en el proyecto la rotonda “dejará de ser un circulo perfecto, sino que tiene que adecuarse al tránsito modificando sin tener que trasladar lo que está ahora. Se modificará el perímetro, es decir el circulo perfecto de una rotonda. En el mundo está comprobado que una rotonda cumple mejor las funciones que un semáforo a nivel de seguridad vial. La rotonda Carlos Gardel, ubicada en la intersección de Trabajadores Ferroviarios, Alvear y Bv. Rivadavia no está cumpliendo con ciertas normas que se deben respetar sobre todo para la gente que llega de otros lugares, el que transita de norte a sur se encuentra con que no tiene ningún obstáculo que le indique que tiene que tomar la rotonda y termina pasando de largo como hacíamos hace mucho tiempo atrás los mismos sancristobalenses. Muchos pasan de largo y se produce el gran inconveniente porque quienes vienen de Bv. Rivadavia o calle Alvear no cuida su izquierda después de la rotonda porque teóricamente quien circula por Av. Trabajadores Ferroviarios tendría que estar cumpliendo, pero a veces no se cumple y es ahí donde se producen accidentes innecesarios”.

Según adelantó el edil, el proyecto fue trabajado en comisión y se estima que será aprobado.

“A la reunión de comisión fue invitado el Secretario de Obras Públicas y fue con un proyecto que ya fue presentado en el 2016, que yo desconocía. En aquel momento se había propuesto a través de municipio la modificación de la rotonda, consultado con el Ingeniero Jorge Assale, porque recordemos que debe cumplir ciertas normas, básicamente se invadirá media calzada de Avenida Trabajadores con parte de la nueva rotonda. Cumpliendo de esta forma con las características de una turbo rotonda. Quedaría con una forma de ovalo. Trataremos de darle las herramientas al Ejecutivo para que de la parte Legislativa pueda hacer uso y construcción de esta obra. No es una obra costosa, el municipio tendrá que analizarlo y ver si se puede hacer este año o incluirla en la partida de presupuesto del año que viene. Tendrá un diseño arquitectónico que será lindo para la ciudad”.

Si bien son normas internacionales que el vehículo que está dentro de la rotonda tiene prioridad de paso en la ciudad de San Cristóbal esa norma no se cumple. “Si bien son normas internacionales, habría que legislar. Tenemos una rotonda muy complicada también calle Belgrano e Hipólito Yrigoyen, allí se puede ver que quienes circulan por las arterias quieren pasar primero y quien quedo haciendo la rotonda quedo en un brete, es una cuestión de cultura también”.

De concretarse el proyecto, la fisonomía de la ciudad y la transitabilidad se verá realmente modificada.