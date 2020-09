Santa Fe de pie: La provincia lanzó un programa de asistencia al sector productivo que incluye medidas tributarias y tarifarias.

Los restos de Facundo Astudillo Castro abandonaron esta mañana la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense en el predio de la ex ESMA en Capital Federal.

La Intendente Alejandra Dupouy presentó el pasado 1 de septiembre ante el Ministerio Publico de la Acusación las denuncias contra el Ex Intendente Camilo Busquets y parte de su gabinete. También se presentó como querellante de la causa. Las causas involucran al ex Intendente Camilo Busquets, a su Secretaria de Hacienda Betiana Godoy y el ex Presidente del Concejo Juan Mansilla.