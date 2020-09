Luminarias Leds, arreglo de baches y pavimento son las obras del municipio.

El Intendente de San Cristóbal Horacio Rigo y el Secretario de Obras Públicas, Sergio Cardozo detallaron cuales son las obras que se están ejecutando y cuáles son las que planifican para los próximos meses. Recordemos que el día lunes 14 a las 19.30 habrá un acto de inauguración de las nuevas luminarias leds ubicadas en la ciclovía “Hugo Crippa”.

“Paralelamente a la inauguración de las Leds en la ciclovia se realizará la firma de un nuevo convenio con la Cámara de Senadores para renovar las luminarias de Alvear hasta calle Belgrano a Ruta 2, Caseros desde Hipólito Yrigoyen hasta Juan B Justo. Queremos invitar a las instituciones beneficiadas como la Escuela Agrotécnica y el Centro de Día, integrantes de la Policía Vial, Rotary Club, vecinos, les pedimos respetar el distanciamiento y asistir con el tapabocas para cuidarnos. En estos momentos de pandemia la municipalidad de San Cristóbal continúa haciendo obras para la comunidad” indicó Horacio Rigo

“En estos momentos de pandemia la municipalidad de San Cristóbal continúa haciendo obras para la comunidad” Horacio Rigo

Por su parte, Sergio Cardozo amplió la información indicando que “se cambiaron 50 luminarias por luminarias Leds, son de 180 watt, 19.700 lúmenes, son muy potentes, se pintaron las columnas, se hizo limpieza general y una nueva demarcación. Cabe destacar que conjuntamente con la ciclovía se trabajó en la Plaza de la Integración donde se instalaron 8 luminarias cónicas de 100 watt cada una. También realizamos trabajos en la Plazoleta Salvador López, allí nos restan ubicar unas luces y algunos bancos, para terminar de unir: ciclovía, Plaza de la Integración y Salvador López. También nos ocupamos del ripio que va hacia el basural oeste sobre Ruta 39, es una mejora que está pendiente porque los días de lluvia no se puede ingresar para depositar la basura, estamos haciendo 750 metros de ripio nuevo y estamos muy contentos”.

Plan de Pavimentación

“Hoy estamos avanzando en la 5ta y 6ta cuadra de pavimento, que para nosotros es un anhelo finalizar las 22 cuadras, con el tiempo como hoy, podemos predecir que este año se podrá hacer un 50% o 60% de lo que es la totalidad del convenio. Hoy estamos llegando a Alberdi, sobre San Lorenzo hasta el Diagonal 25 de Mayo. Terminamos Plaza Rivadavia, el diagonal sur este y solamente faltaría los canteros centrales” detalló el Secretario de Obras Públicas.

A través de un Convenio con el Senador Mighlig y el Diputado Gonzalez, la ciudad recibirá 60 luces Leds, el municipio aportará 90 luces más y se terminará la totalidad del lado este, es decir desde la Ruta 39 hacia barrio Palermo y de Belgrano hacia la Ruta 2.

“Plaza San Martín, Terminal de Omnibus, Plaza Caídos en Malvinas y La Plazoleta del Viajero, todas tendrán luminarias renovadas, se instalarán las farolas cónicas de 100 watt que es lo que está colocado en toda la ciudad” comentó Cardozo.

Mejoramiento Barrial

Calle Laprida entre Alvear y Pringles.

Se trata un convenio firmado con el ex Gobernador Lifschtiz, denominado Mejoramiento Barrial. “Llego al municipio un anticipo, pero con el tema de las lluvias y la pandemia no pudimos continuar. Ahora que el tiempo lo permite no solo se está trabajando en las 22 cuadras sino también vamos a llevar adelante este convenio. Le solicitamos al Concejo que nos apruebe un concurso de precios y saldrá muy pronto para que empresas locales y de la zona se puedan presentar para la compra de hormigón, la comisión adjudicadora decide a quien le da la compra” indicó Rigo.

El municipio ha adquirido un camión de pavimento en frio con emulsión para trabajar sobre los distintos baches de la ciudad. Los arreglos planificados son por calle Caseros, Avenida Trabajadores que hay baches pequeños, en la esquina de la cruz roja entre otros.

Nuevos Ripios

San Cristóbal cuenta con el 95% de sus calles divididas entre asfalto, ripio y pavimento. “General Paz entre Sarmiento a Brown, y en Barrio Palermo lo que sería Dorrego hacia las vías, donde termina la ciudad. Cumpliendo con eso, tendríamos el 98% de transitabilidad en el pueblo” calculó Cardozo