Secuestran marihuana y desbaratan una clandestina en la noche del sábado

La noche del sábado y madrugada del domingo dejaron un par de hechos policiales, pero los más resonantes, sin duda alguna, fueron estos dos.

En primer lugar, pasadas las 20 y cuando el Comando Radioeléctrico realizaba tareas de patrullaje preventivo, el personal policial interceptó el paso de dos jóvenes que circulaban por calle Alvear, más precisamente en cercanías del Nuevo Banco de Santa Fe.

Al identificarlos y posteriormente al proceder a una requisa personal, observaron que uno de los jóvenes, el de 22 años, tenía entre sus pertenencias un envoltorio de nylon transparente que contenía 26 cigarrillos de armado casero, comúnmente denominado “porro”.

Cabe aclarar que el otro adolescente, el de 19 años, no tenía nada fuera de la ley entre sus pertenencias.





Clandestina y motos secuestradas

En la mañana de este domingo, cerca de las 4 am, Efectivos de la URXIII patrullaban por Alberti al 900 cuando comenzaron a escuchar gritos y música a alto volumen, se apersonan en el lugar del hecho y, luego de recibir autorización de la persona dueña de los departamentos, ingresaron al complejo, se identificaron y se entrevistaron con una joven de 21 años quien alquila la vivienda, quien no presentó reparo para la labor de los uniformados, relatando los motivos de la reunión, por lo cual se procedió a la identificación de más de 20 personas y al secuestro preventivo de 4 motos ya que, quienes decían ser dueños, no presentaban documentación alguna en ese momento.