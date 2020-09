El autismo mejora con la alimentación

Walter y Gabriela Isse son los padres de Walter Hernán y Franco. Walter es alumnos de la Escuela Belgrano y Franco de la Escuela Especial Héctor Corvi de la ciudad de San Cristóbal.

La entrevista transcurre con la familia completa, en pleno desayuno con un budín que acaba retirar del horno Gabriela. No tiene harina de trigo y esta exquisito.

Los padres notaron en Franco algunos movimientos de aleteo y que pasado los dos años no hablaba. “Nosotros vivimos juntos 10 años en Perú, conocí allí a Gabriela y nos casamos en el año 2010, Franco nació en el año 2012. Cuando tenía un poco más de dos años comenzamos a ver unas conductas que nos llamaron la atención. Por ejemplo, él organizaba en serie lo autitos, no jugaba. Notábamos que no tenía el mismo desarrollo que su hermano, investigamos en internet, encontramos un test para detectar niños autistas, de 26 items Franco tenía 16. Al principio fue una etapa de negación, es lo que le ocurre a cualquier persona que se encuentra con una realidad distinta a la pensada” detalló Walter.

Los padres llevaron a Franco a un neurólogo que recomendó esperar completar el proceso de mielinización en el cerebro, en tanto tenían contacto con diferentes profesionales que si marcaban que había algo en Franco distinto. Finalmente dieron con un profesional que si les confirmo que Franco era autista.

“Contactamos con un grupo peruano denominado CLEA y nos encontramos con muchas familias que pasaban la misma experiencia. Las familias enfatizaban mucho con las dietas de estos niños. Hicimos una consulta con un doctor que nos recomendó una dieta para Franco. Restringe ciertos alimentos como lácteos, (por una proteína denominada Caseína) y el gluten. Este último cuando entra al organismo se descompone en una serie de elementos denominados péptidos que tienen una configuración similar a la morfina: péptidos opioides. En el caso de Franco tenía un porcentaje mayor de cándida, entonces eso producía que su intestino sea permeable, es decir el grosor de la capa intestinal disminuida, entonces estos péptidos que normalmente tienen que descomponerse en aminoácidos para pasar a través de la membrana intestinal ahora pasen directamente, al tener un estomago irritable y permeable, pasaban y al tener una configuración opioide son absorbidos, van hasta el cerebro y dan origen a reacciones no violentas pero si descontroladas. Estos alimentos son pro inflamatorios, todos los que consumimos estos alimentos generamos un nivel de inflamación, algunos son más tolerantes otros menos. Debemos evitar la inflamación cerebral y órganos y evitar que el nivel de formación de cándidas y hongos prolifere. La ciencia ha descubierto que el lugar donde más neuronas tenemos es en el intestino” detalló Walter Isse.

Gabriela, mama de los niños debió enfrentar el desafío en la cocina y en cambiar lentamente los hábitos de consumo de alimentos “nosotros consumíamos muchas pizzas, pan, hamburguesas y pastas. Entonces cuando te dicen no gluten en las comidas en el momento te preguntas cómo lo íbamos a hacer. Empezamos a reducir el consumo de azúcar y luego me sentí muy ayudada por el grupo de madres que ya contaban con muchas recetas de panqueques, tortillas, sin harina de trigo. Lo primero fue tomar contacto con las ferias orgánicas. Nosotros utilizábamos harina de arroz, lenteja, garbanzo, harina de coco, maíz y nos ayudan a bajar mucho el carbohidrato. Cuando llegamos a Argentina no conocíamos los mercados, y tuvimos que rearmar la dieta” detalló.

Los padres aseguran que el cambio de dieta alimentaria les hizo bien a los cuatro integrantes de la familia. “Nosotros vimos avances muy importantes, él está mucho más conectado, su sueño se reguló. Los alimentos influyen a nivel físico y emocional. En semanas se notan los cambios. Nuestra experiencia es la misma de cientos de niños que en algunos casos ya han logrado salir del cuadro de autismo. Hay mucha demostración científica sobre este tema”.

Gabriela comenzó a vender los panes y budines alentaba por dos de sus amigas que tienen diabetes y son celiacas. “No tenía pensado vender los productos, como panes y budines, pero esta cuarentena y mis amistades me impulsaron a dar conocer mis productos. Siempre hacia uno para mi familia y ahora horneo un poco más para la venta. Lo que vendo es lo mismo que elaboro para mis hijos” comentó la dueña de la cuenta de Instagram sanna_gluten_free

La familia asegura que dejar de consumir gluten alejo definitivamente los dolores musculares y de articulaciones, se terminaron las migrañas y aminoraron las manchas en el rostro. Los beneficios son múltiples y quienes han cambiado el hábito de la alimentación cuentan experiencias muy recomendables y sin lugar a dudas el gran bienestar del más pequeño de la familia.