Los contratados y los por día están de paro

El reclamo se basa en un aumento de salario, debido a que hace dos años y medio no tienen una actualización del sueldo y aseguran que no son escuchados ni atendidos por las autoridades.

Durante la mañana, los empleados se concentraron y decidieron movilizarse, aclarando que es la primera vez que llevan a cabo una protesta.

“Acá no hay un cabecilla, somos todos una unión, no tenemos apoyo de nadie, ni del sindicato. Hace varios años venimos pidiendo una mejora, estamos recién en $11.500 un contrato y más los descuento cobramos $9.000. Ya no aguantamos más vivir así, lo hablamos con muchos secretarios y la respuesta que nosotros tenemos es: si no te gusta te vas. En mi caso y en de la mayoría ya estamos hace diez años y si estuviste diez años es porque le serviste a la municipalidad como empleado. Al contratado no se lo respeta como empleado municipal y al por día tampoco”, explicó uno de los empleados.

Ante los reclamos anteriores, el municipio les ofreció a los contratados el pago de un bono de $3.000 por única vez hasta la apertura de las paritarias pero no estuvieron de acuerdo.

“Hace muchos años venimos pidiendo esto, no somos gratos para la municipalidad parece, como que el negrito vaya a trabajar y no es así. En la pandemia, únicamente un contratado y los chicos por día estuvieron al frente exponiendo sus vidas. Estamos muy bajos de sueldo, la categoría ocho que es la mínima del municipio no nos van a dar nunca pero no podemos vivir así. Las obras se están haciendo igual, el paro de la Festram no se nota porque la mayoría somos contratados, no es lo mismo que los de planta permanente”, agregó el empleado en representación de sus compañeros.

Cerca del mediodía, el intendente Horacio Rigo les acercó una propuesta salarial y están a la espera de aceptarla o rechazarla.