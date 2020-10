Solicitan que el Registro Civil mejore el nivel de servicios

En el segundo solicitan a la autoridad competente que “garantice la gratuidad del trámite de consentimiento previo, informado y libre de las personas que se someten a técnicas de reproducción humana asistidas, requeridos por los Centros de Salud intervinientes, para su posterior protocolización ante Escribano Público o certificación ante la autoridad sanitaria correspondiente a la Jurisdicción; ya que no se encuentran habilitados tales servicios ante los Hospitales autorizados (Hospital Cullen en Santa Fe y Centenario en Rosario), lo que obliga a realizar el trámite a través de Escribano, con el costo en gastos y honorarios que muchos padres no pueden afrontar”.

La iniciativa es suscripta por todos los Senadores del interbloque de la UCR: Felipe Michlig (San Cristóbal), Lisandro Enrico (General López), Rodrigo Borla (San Justo), Orfilio Marcón (General Obligado), Germán Giacomino (Constitución), Hugo Rasetto (Iriondo) y Leonardo Diana (San Gerónimo).

Problemas existentes

Respecto al primer proyecto el Presidente del Bloque de la UCR Felipe Michlig indicó que “son recurrentes los problemas planteados por ciudadanos en las redes sociales, medios periodísticos y testimonios varios, en cuanto a la imposibilidad de obtener turnos de atención, partidas de nacimiento, matrimonio, defunción, documento de identidad, pasaporte y otros trámites que se emiten en dicho Organismo”.

“La atención personal es limitada por inexistencia de personal suficiente debido a las ausencias por la pandemia. Por la web es imposible solucionar los inconvenientes, ya que el sistema informa que no hay turnos disponibles, por ejemplo, para tramitaciones ante el RENAPER, que se obtienen a través del Registro Civil. Frente a ello, la Dirección Provincial del Registro Civil no arbitra medidas suficientes para superar los obstáculos existentes, generando una ola de críticas y reclamos por parte de todos aquellos ciudadanos que necesitan de documental para gestionar cobros o servicios ante distintos organismos estatales y privados, y que no pueden obtenerla”.

“La Defensoría del Pueblo ha formulado un planteo similar, en orden a que el Registro aclare el organigrama de trabajo en el marco de la pandemia y regularice su funcionamiento, ante las reiteradas quejas que recibe por la falta de respuesta a la gente que necesita tramitaciones. Por eso es vital que el Registro Civil normalice sus actividades habituales y de respuesta a la gente de manera urgente” manifestó el Senador Felipe Michlig.

“Urge que se garanticen todos los trámites”

Respecto al segundo reclamo dirigido al Registro Civil, Michlig señaló que “también se debe garantizar la gratuidad del trámite de consentimiento previo, informado y libre de las personas que se someten a técnicas de reproducción humana asistidas. En tal sentido ha tomado estado público el caso de padres de un niño nacido por fertilización asistida en la ciudad de Rosario, que debió contratar los servicios de un Escribano para manifestar el consentimiento que se requiere en los artículos 560 y 561 del Código Civil y Comercial de la Nación, para las personas que se someten a técnicas de reproducción humana asistidas. El problema es que no todos los padres pueden afrontar los gastos de contratación de un notario privado para tales certificaciones”.

“En su momento, el Gobierno de la Provincia, que el referido trámite podía realizarse a través del Hospital Cullen en la ciudad de Santa Fe, o del Hospital Centenario en la ciudad de Rosario. Pero a raíz de la pandemia, tales servicios no pudieron implementarse, lo que obliga a los padres a recurrir, si o si, a la contratación de un Escribano Público para tal procedimiento, sin el cual resulta imposible inscribir el nacimiento”.

“Ello impacta directamente en el derecho a la identidad del menor, como asimismo en el procedimiento gratuito previsto por el Código Civil en tales circunstancias. Por ello, urge que el Estado regularice el funcionamiento de las Oficinas encargadas de otorgar tales certificaciones, ante los problemas operativos existentes”, explicó el Presidente del Bloque de Senadores de la UCR, Felipe Michlig.