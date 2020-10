De los 3 casos, uno esta internado y el otro fue derivado a un centro de mayor complejidad

Los dos nuevos casos aparentemente tendrían relación con el primer positivo que se confirmó hace unos días en la ciudad. De esta manera, el total de casos en San Guillermo asciende a 3 positivos.

"De los dos nuevos casos uno está internado en el SAMCO y el otro fue trasladado a un centro de mayor complejidad. Este paciente derivado no tiene comorbilidades sino que tiene edad y vimos que empezó a tener problemas de oxigenación. Cuando esta persona manifestó los síntomas a las pocas horas notamos que empezó a bajar su frecuencia respiratoria y con parámetros de laboratorio y radiográficos decidimos derivarla para evitar que su caso se pueda complicar y se decidió el traslado", aclaró Giménez.

"El total de personas aisladas es de 45 de manera preventiva, de los cuales 27 son por contacto estrecho con los casos locales y 18 personas con contacto estrecho con casos de Morteros, Suardi y Villa Trinidad", agregó Giménez. "Contacto estrecho es cuando una persona estuvo en contacto con un positivo de Covid durante más de 15 minutos y sin las medidas de protección correspondientes. Esas son las personas que se aíslan", aclaró.

Este mismo domingo se conoció un resultado negativo de un hisopado. A su vez, se está al aguardo de 2 nuevos hisopados y este lunes se hará un nuevo hisopado a otra persona sospechosa, con lo que el total de sospechosos asciende a 3.

"El fin de semana hemos tenido denuncias de gente que ha venido de otras ciudad y ha quedado gente aislada. Hay gente que ha venido con hisopados y gente que no. En el Parque Municipal la gente de acercó a caminar y bicicletear sin problemas. Le pedimos a la gente que se cuide, que no se reúna y que no tome mate porque algo tan sencillo como el mate es la principal fuente de contagio. Dependiendo de lo que pase con los casos sospechosos decidiremos si convocamos a Defensa Civil para tomar nuevas medidas, por ahora suspendimos todas las actividades del Municipio para adultos mayores", remarcó la Intendente Romina López.

Referido al primer caso positivo que se dio en la ciudad donde el reporte del SAMCO en su momento informó que ese caso se dio por contagio con un positivo de otra ciudad, Giménez explicó: "ese caso sabemos que dio positivo pero como se trata de otra provincia todavía no figura como positivo en el sistema de Santa Fe, por eso no lo hemos comunicado todavía como caso positivo de San Guillermo".

Fuente TvCoop Cooptel