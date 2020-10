Miguel Lifschtiz “Estamos a mitad del río, ahora no queda más remedio que ir para adelante”

El Presidente de la Cámara de Diputados y ex Gobernador de la Provincia de Santa Fe llegó a San Cristóbal para la inauguración del nuevo edificio de tribuales de la ciudad.

Miguel Lifschtiz comentó que “Desde el punto de vista institucional es muy importante para San Cristóbal y también para todo el poder judicial de la provincia de Santa Fe, inaugurar este moderno edificio que se hizo con mucho esfuerzo, una inversión muy importante del gobierno provincial a lo largo de varios años que me tocó a mí finalizar, pero también con la participación muy activa tanto del municipio como del Senador del Departamento. Es una obra concluida, un servicio de primera para los ciudadanos del departamento y un lugar de trabajo digno, moderno y funcional para todos los empleados y funcionarios judiciales”.

El Presidente de la Cámara no quiso emitir opinión acerca de cómo el actual gobierno provincial está llevando la pandemia adelante, pero dejo en claro que hay que atender a varios temas al mismo tiempo. “Creo que hay que estar al lado del ciudadano, del empresario de la familia trabajadora de todos aquellos que están sufriendo la situación de la pandemia, las restricciones de la economía, las dificultades con los niños, los problemas de la salud y creo que hay que atender todas esas cosas al mismo tiempo, pero la coyuntura no nos puede hacer perder de vista que la provincia tiene que seguir funcionando. Hay que seguir pensando en la obra pública, las inversiones que requiere cada una de las regiones de la provincia, tenemos que seguir pensando en la educación el año próximo, porque ya hemos perdido este año y debemos preparamos adecuadamente, tenemos que pensar en la seguridad. El gran desafío es del gobierno nacional de encaminar la economía sino se arregla no hay soluciones para nadie y a partir de allí el esfuerzo de los gobiernos provinciales y locales”.

El ex gobernador se refirió al conflicto que lleva meses entre los intendentes, presidentes comunales con los empleados. “Siempre fue un poco más difícil arreglar los sueldos municipales, es un gremio más combativo y que siempre arregla después que la provincia, pero estamos frente a un momento con muchas dificultades, hace falta bajar los decibeles y todo el mundo poner un poco de buena voluntad. No es momento para confrontación para disputas interminables, hay que buscar soluciones. Los ciudadanos comunes necesitan que los estados estén al servicio de los problemas de la comunidad”.

Finalmente, Lifschtiz se refirió a la pandemia y el trato que le da provincia. “Creo que la pandemia nos ha sorprendido a todos, nos pasó por encima a todo el país y estamos corriendo de atrás. Se trata de brindar salud a quienes tienen mayores complicaciones y al mismo tiempo tratando de que a economía funcione. Estamos a mitad del río, ahora no queda más remedio que ir para adelante, tratar de resolver las situaciones de la mejor manera y lograr que el sistema de salud pueda atender adecuadamente a todos y al mismo tiempo poner en marcha la economía” concluyó.