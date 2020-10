Rifa solidaria de Bomberos Voluntarios

La idea es vender la mayor cantidad de bonos posibles para poder recaudar fondos, ya que la institución lleva adelante un destacable trabajo a pulmón.

El premio será un cuchillo artesanal de un importante valor que fue donado por el sancristobalenses Fabián Diaz, quien se dedica a fabricarlos y tuvo este gran gesto con el cuerpo de Bomberos Voluntarios.

“Un muy buen gesto el que tuvo Fabián en donarnos este hermoso cuchillo para que nosotros podamos hacer un sorteo y se va a entregar en el mes de diciembre. La forma del sorteo es por cupón como siempre es el bono, todos los cupones van a la urna y se hace la extracción de uno. Pueden venir a comprar a mi local los bonos, a cualquiera de la comisión directiva o se lo pueden pedir a Fabián, él nos pasa el dato y los llevamos. Hay mucha gente de afuera que está comprando y nos hacen la transferencia a la cuenta bancaria de bomberos así que se está vendiendo muy bien”, expresó Adrian Milesi, presidente de la comisión directiva.

El bono que ya está a la venta tiene un valor de $100 y quienes lo adquieran pueden ser los ganadores del hermoso cuchillo fabricado por Fabián que amablemente se ofreció a donarlo.

En una charla con este medio, contó por qué decidió colaborar con los bomberos que tanto hacer por y para los demás, arriesgando su vida en cada llamado de los vecinos que los necesitan.

“Los primeros días que empezó la pandemia hice tres remates y me fue bien, estoy laburando bien y pensé que estaría lindo colaborar con alguna institución, porque cuando me robaron San Cristóbal me dio una mano grande, me regaló herramientas, me compraron números y esto es para devolver algo al pueblo y a los bomberos, les gustó la idea y lo hicimos. Vendí uno de estos cuchillos en $12.000 y otro en $30.000, están trabajados a fuego, están forjados y son de elástico de sulky”.

Además de Fabián, otras personas de la ciudad se sumaron a esta rifa solidaria y realizaron distintas donaciones.

“Federico Tiedemann nos hizo el estuche de madera, Cristian Scheike con su empresa nos está haciendo el grabado láser de la tapa, el carpintero Finke nos va a ser el laqueado y el teñido de la caja y la familia de Diego Baroni y su esposa nos imprimieron los bonos sin cargo. Nuestra institución es abierta hacia la comunidad, así que todo aquel que quiera hacer un gesto solidario como el de Fabián estamos abiertos a recibirlo y poder hacer algo similar. Los gastos en bomberos son muchos y realmente nos hace falta”, indicó Adrián Milesi.