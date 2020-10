El plenario de Secretarios Generales aprobó el acuerdo obtenido por FESTRAM

Esta Paritaria ha sido atípica por diversos factores que la condicionaban. Tenemos en primer lugar un gobierno provincial referencial que no es proclive a la negociación Paritaria municipal, que a sus propios empleados les negó la negociación salarial otorgándoles por Decreto sumas fijas en negro (no remunerativas y no bonificables). En segundo lugar, el gobierno provincial en forma directa e indirecta pretendía que la Paritaria municipal actuara en el mismo sentido que la política provincial para con sus empleados. En tercer lugar, un contexto lleno de preocupación por el Covid-19 imposibilitando que los sindicatos desplegaran plenamente sus herramientas de luchas. En cuarto lugar, la imposibilidad de reunirnos presencialmente cara a cara para la percepción real de las distintas posturas de discusión. Estos factores y demás circunstancias propias de las discusiones en una mesa Paritaria contribuyeron en la dilación para un acuerdo Paritaria.

Antonio, ¿cuál es el acuerdo en sí y sus beneficios?

Esta acta acuerdo Paritario tiene valoración en dos sentidos, el acuerdo conlleva una importante carga institucional además de lo económico para los trabajadores. Digo institucional porque contra todos los contratiempos de tinte político pudimos preservar el ámbito natural de negociación de los municipales, es decir el espacio Paritario. También pudimos preservar la unidad de la Festram y su protagonismo en la representación del sector.

Los municipales debimos resistirnos firmemente a que nos impongan a todos por igual, desde el principio de las reuniones paritarias, una suma en negro de $3.000 atentando contra la estructura salarial excluyendo a los trabajadores informales y a nuestros jubilados/pensionados. El trabajador activo debe percibir por el mes de setiembre una suma fija no remunerativa y no bonificable de $ 5.000 a cobrar en la brevedad por planilla complementaria. Luego con los haberes de octubre y noviembre repetir el cobro de los $ 5.000 en igual carácter. En diciembre 2020 el empleado debe tener un 18% de aumento en toda la estructura salarial de su recibo de haberes y en enero 2021 un 2% más respecto de los haberes de noviembre 2020. Es decir que en forma real y efectiva el trabajador debe notar en sus haberes de bolsillo el reflejo porcentual del aumento aplicado.

También se acordó un aumento del Salario Mínimo Garantizado de Bolsillo (SMGB) que a la fecha está fijado en $ 29.394 y conforme a lo acordado en este aspecto queda para setiembre, octubre, noviembre en $ 29.394; para diciembre en $ 34.684 y para enero 2021 en $35.272 como siempre excluyendo horas extras, asignaciones familiares y presentismo.

¿Para el sector pasivo como se le aplica el acuerdo alcanzado?

Los jubilados/pensionados municipales y comunales deben percibir por el mes de setiembre, octubre y noviembre una suma fija de $3.000 respectivamente en cada mes. A partir de diciembre dejan de percibir esta suma fija para recibir el aumento proporcional del 18% y 2% tal cual lo perciban los activos. Aquí también se marcó una diferencia sustancial con el resto de los empleados públicos de la provincia.

¿Podemos decir que los trabajadores municipales están conformes con el acuerdo suscripto?

Una amplia mayoría están muy conformes con lo acordado. Hay que saber ponderar y evaluar distintos flancos por donde se atentó contra nuestro ámbito de negociación, ubicarnos en el contexto del Covid-19 y sanamente observar a nuestros colegas provinciales. Lo acordado es para todas las modalidades contractuales de trabajadores municipales/comunales, es decir de planta permanente, contratados y eventuales. Nadie podrá decir que no se luchó en busca de un mejor acuerdo salarial, realizamos 11 días de paro para presionar y obtener el acuerdo. Además, a pesar de las advertencias a título de amenazas, los trabajadores no deben sufrir ningún descuento por los días de paro ni presentismo. Si bien es cierto por algunos meses recibimos sumas fijas, también debemos valorar que la política salarial del año 2020 se cierra con un aumento genuino del 20% real evitando tener que empezar la discusión salarial 2021 viendo como blanquear sumas en negro.