El arte de restaurar muebles

Carlos Mendieta, tiene 63 años y es oriundo de San Cristóbal. Vivió en varios lugares, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Neuquén, Chile y Buenos Aires entre otros, pero desde hace dos años regresó a su lugar en el mundo y a una pasión que siempre lo acompañó: restaurar muebles de madera.

“Viviendo en Neuquén volvía a San Cristóbal a visitar a mi mamá Dora. Ahora hace dos años que estoy aquí. Aprendí de carpintería con un carpinterazo: Bruno Pivetta y a lustrar con Orlando Ersnt. Con ellos trabajaba y aprendía” comentó Carlos.

Actualmente ocupa sus horas en la restauración de muebles antiguos y en la creación de mobiliario si el cliente lo solicita. “No trabajo con máquinas, excepcionalmente cuando las necesito, tengo carpinteros amigos que me prestan, pero lo mío es la restauración y embellecimiento de muebles. Reciclo todo tipo de muebles y maderas. Es un trabajo que no es buen remunerado por la cantidad de horas y la calidad del trabajo. Cada vez que tomo un trabajo no me pongo tiempo, simplemente le dedico todo el tiempo y el amor necesario para que quede perfecto” detalló Mendieta.

Carlos Mendieta tiene su taller en Barrio Dho, allí recupera y les devuelve la vida a los muebles “Todos los muebles son un desafío. Me gustan los muebles en desuso y con paciencia se recuperan y se vuelven a reutilizar. Tengo varios clientes en la ciudad. Hice trabajos para algunos clientes en Rafaela, pero ahora me dedico a los clientes de esta ciudad. Trabajar con las manos es aliviador” finalizó.