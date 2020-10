Comenzaron las clases en los CER 274, 237 y 424

Si bien la lluvia caída en algunos lugares imposibilitó que todos los alumnos asistan a clases, la directora reconoció que fue un muy buen regreso a las aulas.

“Felices de poder ponernos la chaqueta y volver a la escuela. Es una sensación muy linda porque somos docentes y nos gusta estar con chaqueta y tiza en mano. Desde que comenzaron las clases, recordemos que solo tuvimos una semana de clases y después se suspendió todo, hoy retomamos con 7mo porque los tres docentes son de nuestra localidad de Ambrosetti y los alumnos también. Para sorpresa nuestra han venido todos! Padres y alumnos esperaban ansiosos! comenzó Viano.

Los tres CER: Nº 274, 237 y 424 se habilitaron porque los docentes son del mismo lugar y los alumnos no recorren más de 30 km, la semana comienza los lunes hasta los jueves de 8 a 12 hs.

Con rigurosas medidas de prevención y manteniendo el distanciamiento, los docentes comenzaron a dar clases presenciales. “Falta el abrazo, hay miradas y hay afecto y hay presencia. En los pueblos chicos como el nuestro, los chicos y nosotros nos vemos. En el interior, en los lugares donde no hay Covid los chicos se juntan, pero falta el abrazo el beso y las caricias. Empezamos con las medidas de precaución. Trabajamos con tapabocas, pantalla, pero es para que funcione hasta que termine el año. Valoramos un montón el apoyo de las familias, nos han ayudado muchísimo, sabemos que los papás son papás y no son maestros e hicieron lo que pudieron. Es momento de evaluar y ver que han podido aprender. Para que el año que viene ingresen al secundario, sabemos que será un año complicado también” detalló Mariela Viano.

En el CER 274 de La Campesina, los chicos hacen grupos para no superar los 10 alumnos, entonces algunos del primer ciclo trabajarán una semana y la otra semana el resto para no superar el cupo de 10 alumnos.” Todos los alumnos fueron sin problemas. En el caso del CER 424, (4 km de Ambrosetti) por los caminos rurales y por la luvia no pudo empezar por la mañana, si lo hará por la tarde y el CER 237 (cerca de Esteban Rams) va a comenzar mañana hasta el viernes, esa escuela es la más complicada por la lluvia. Hay que evaluar y mirar a los alumnos, asesorarnos sobre qué han podido hacer los chicos, y comenzar a trabajar con cada paso en particular. Prácticamente no han quedado alumnos sin cumplir con las tareas. Los maestros hacían llamadas personalizadas con las familias, los que no tenían internet, se les enviaba fotocopia de las actividades. Debimos hacer un recorte de contenidos porque no es fácil que los niños lo aprendan solos en sus casas y en este momento de reencuentro lo comenzaremos a hacer. Cuentan con un recreo de media hora que se utiliza para higienizar los salones” puntualizó Viano

Finalmente, Viano anticipó que se está evaluando la posibilidad que los alumnos de 1er grado regresen a las aulas, porque tanto la docente como los alumnos son del mismo lugar.