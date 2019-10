Lavagna sobre el debate: “Es ilógico que nadie dijera nada del hambre que hay hoy en Argentina”

Si bien manifestó que “cualquier debate siempre ayuda” porque “da un poco más de transparencia”, el economista fue duro y arremetió: “Es ilógico que nadie dijera nada del hambre que hay hoy en Argentina”.

“Si el macrismo y el kirchnerismo no quieren asumir fracasos, va a ser imposible construir un futuro de crecimiento”, señaló Roberto Lavagna, y dijo que ambas fuerzas “se mantuvieron estrictamente en sus posiciones”.

“La verdad es que el país lleva 8 años de estancamiento económico según las propias cifras oficiales, y los últimos dos años de caída del empleo y de la producción. Entonces uno podría esperar algún tipo de cambio, de nuevas ideas y no, nadie asumió la responsabilidad de esos ocho años”, enfatizó Lavagna.

“El derecho humano que está siendo afectado hoy es básicamente el tema alimenticio, el problema nutricional, que llevó a que Consenso Federal presentara en el Congreso un proyecto de emergencia alimentaria”, continuó el candidato a presidente de Consenso Federal, y destacó: “Ese es el derecho humano hoy más afectado”.

“El gobierno anterior y el actual, que han fracasado, siguen intentando dominar de manera absoluta la escena política argentina con posturas duras, de un lado y del otro”, argumentó Lavagna, y explicó que esa confrontación “no le aporta nada bueno a los argentinos”. “Es hora de terminar de burlarse de los argentinos, hay que aceptar que venimos de un largo período, muchos años, de fracaso, sino es imposible mejorar las cosas”, remató.

Por su parte, el candidato a diputado nacional, Enrique Estévez, quien lo acompañó al debate, destacó la importancia de que “el primer debate obligatorio por Ley haya sido en la provincia de Santa Fe, en el interior del país”. “Estamos convencidos que sin una mirada federal del país va a ser muy difícil poder resolver los problemas que tenemos”, expresó el secretario general del Partido Socialista.

Asimismo, Estévez precisó: “Desde nuestra óptica Lavagna es el candidato mejor preparado, porque propone cosas concretas que tienen como valor agregado que es el único candidato que hizo lo que está planteando”.



“Los problemas que tiene la Argentina necesitan de una mayor profundidad, no tantos títulos, no tantas agresiones, porque de esta confrontación a la que nos tienen acostumbrados el macrismo y el kirchnerismo no surgen las soluciones que necesita la Argentina”, señaló Enrique Estévez, y agregó: “Desde Consenso Federal hemos insistido en la necesidad de un gobierno de unión nacional, que priorice a los argentinos”.

Por último, el referente progresista remarcó los dichos de Lavagna en el debate, y dijo que es “irrisorio que 1 de cada 2 chicos en la Argentina esté bajo la línea de pobreza”. En ese sentido, recalcó que “la salud, la educación y el trabajo son los tres pilares fundamentales” para la lucha contra “este flagelo”.