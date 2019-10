El Socialismo departamental se reunió en Suardi

En declaraciones a Radio Belgrano, Estévez, manifestó que el primer debate presidencial me dejó bastante poco porque los dos principales candidatos no hicieron autocríticas sobre sus fracasos. Consultado sobre el desempeño del candidato a Presidente de su espacio, Roberto Lavagna, dijo que evidentemente no quería entrar en un juego de chicanas propias de la grieta que nos perjudica como país.

Tanto Macri como Fernández, tendrían que ser menos soberbios porque los problemas del país no los va a resolver un solo gobierno. Consultado sobre cuales serían sus propuestas principales en caso de llegar a la banca, remarcó que debería existir por ley un Concejo Económico y Social que se establezca como el ámbito de pensar estratégicamente el país en el mediano y largo plazo y para tomar medidas en la coyuntura.

Otro aspecto en el que debemos insistir es en el federalismo porque los problemas del país no se van a resolver entre cuatro paredes en Buenos Aires. Sin una mirada integral difícilmente tengamos una salida:

Estévez opinó que la grieta no permitió el crecimiento de una alternativa como Consenso Federal. Creo que eso es muy perjudicial porque no es lo que el país necesita. Además hubo un juego mediático para mostrarnos que sólo había dos opciones. El 11 de agosto todo eso quedó de lado por lo que el 27 de octubre Roberto Lavagna va a tener un crecimiento a partir de la incapacidad de Macri de darle respuestas a muchos sectores de la sociedad.

Por último pidió que se cambie la forma de gobernar para resolver problemas básicos como la inflación. Para eso las decisiones se deben tomar con miradas a largo plazo. No los va a resolver un solo gobierno y para eso debemos generar políticas de Estado en base al consenso lo más amplio posible. De esa manera iremos resolviendo los problemas más graves.

Fuente: AM1510