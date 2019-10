La integración cultural en dos días de fiesta

Moisés Ville es Pueblo Autentico. Moisés Ville es la primera colonia judía del país. Moisés Ville es el creador de una fiesta que no es más que la experiencia diaria de vivir en la Jerusalem Argentina desde hace 130 años.

La 15° Fiesta de Integración Cultural empezó con actividades el día viernes por la tarde con un Homenaje a los Inmigrantes en la Sinagoga BaronHirsch, con la presencia de los cantores litúrgicos Jonathan Kohan y Joaquín Torres.

El día sábado la plaza San Martín y el importante escenario dispuesto para los artistas fue el punto de concentración de aquellos que iban llegando al pueblo. Cabe destacar que desde el día jueves los ex residentes recorrerían el pueblo, visitando diferentes instituciones y reencontrándose con recuerdos. Si bien hubo menos gente que otras ediciones, se notó la presencia de gran cantidad de ex moisevillenses que eligieron el 130 aniversario para regresar al pueblo.

Las actividades programadas se cumplieron todas pese a las inclemencias del tiempo. El Presidente Comunal Gustavo Barceló indicó que «Ha superado las expectativas, meta cumplida. Fueron dándose un montón de situaciones que no esperábamos que se des de la manera que se dieron, a favor por supuesto y nos llena de satisfacción. Me ha tocado a mí llevar adelante el 130 aniversario de nuestro pueblo y estoy muy contento por eso y orgullosos del equipo de trabajo que se formó para la fiesta, como así también las actividades y el apoyo de la gente».

El clima condicionó mucho a los visitantes, el sábado las altas temperaturas retrasaron el tradicional paseo por la plaza San Martín. Y el día domingo con todos los pronósticos de lluvia las actividades se trasladaron al Club Tiro Federal. Por otra parte, la puesta en escena, después de 30 años, de la obra teatral Los Duendes de Moisés Ville tuvo una convocatoria pocas veces vista. «Hemos observado una Kadima remodelada, restan algunos detalles que se concretarán a la brevedad. Realizamos un aporte al Grupo de Teatro Tiempo que iba a ser destinado a los gastos de sonorización de la obra. Por parte del Ministerio de Innovación y Cultura recibieron un aporte importante para la puesta en escena. La Kadima estaba como hacía mucho tiempo no se la veía. Felicito a todo el grupo y a su directora» comentó Barceló.

El día domingo comenzó por la mañana con la llegada de las Embajadoras y Reinas de diferentes fiestas que visitaron la 15 Fiesta de Integración Cultural.

«Por la mañana de domingo recibimos a la Ministra de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Andrea Richettijunto a ex moisevillenses que conformaron una comisión que vino a comentarnos en qué etapa del proyecto se encuentra lo de la nombrar a Moisés Ville como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Moisés Ville entró en la lista de candidatos para que sea considerada para próximas elecciones Queda recolectar los fondos necesarios para hacer el dossier»

Los talleres comunales de guitarra, folclore, rikudim y zumba aportaron movimiento y colores al escenario. Grupo Torrente, Omar Chaves, Fabricio Rodríguez, y La Contra fueron los artistas más convocantes.

Finalmente, Barceló comentó que «Quiero agradecer especialmente al Senador Departamental Felipe Michlig y a través de él todos los aportes conseguidos en los diferentes ministerios para la realización de la fiesta, la Comuna aportó $100.000, del Ministerio de la Producción, el Innovación y Cultura y Lotería de Santa Fe se reunieron $250.000 más los aportes del mismo senador y del Diputado Edgardo Martino y de todos los sponsors que posibilitaron que esta fiesta pueda realizarse».