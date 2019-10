Concientización de la Lucha Contra el Cáncer de Mama

Cada 19 de octubre se conmemora el «Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama» en todo el planeta. Esto es un recordatorio del compromiso de toda la sociedad y la salud pública en la lucha contra la enfermedad.

La idea es informar, educar y sensibilizar a toda la población, especialmente a las mujeres, sobre la importancia de los hábitos de vida saludables para la prevención de las enfermedades.

Es fundamental la detección temprano o el diagnóstico precoz que se logra realizando controles periódicos con estudios de imágenes como la mamografía y con autoexamen de mamas mediante el tacto.

Para que cada vez sea mayor el porcentaje de la población que se concientice sobre esta enfermedad y la lucha de las personas que la padecen, en todo el mundo se realizan diferentes campañas.

En el caso de San Cristóbal, cada año se ilumina de color rosado un edificio emblemático de la ciudad. En esta oportunidad, la Capilla Inmaculada Concepción, ubicada en calle Pueyrredón al 1100 fue la elegida. Esto fue una iniciativa del concejal Cristian Barbini junto con el Club de Leones y el personal del Hospital local. «Desde el 2012, en mi primer año de mandato en el Concejo me sumé a la gente del Club de Leones que venía realizando una concientización. La idea era iluminar un edificio como se hace en muchos lugares del mundo. El sábado fue la Capilla Inmaculada y pudimos entregar el lazo rosa a toda la gente que salía de la misa. Se iluminó el edificio, quedó muy hermoso y quiero agradecer al equipo de salud del hospital y a Q’ Eventos que iluminó», explicó el concejal Barbini.

Hace siete años que comenzó la campaña y todavía sigue activa. Edificios como el Hospital, la Parroquia de San Cristóbal, el Banco Nación, el Club de Leones y establecimientos educativos, entre otros, fueron los que estuvieron iluminados en el transcurrir del tiempo. «Quedan algunos lugares pero no muchos. Como muchas mujeres van los sábados a misa, queríamos tratar de generar la concientización a través de la iluminación, más allá que la detección precoz es fundamental en estos casos, creemos que cada vez más mujeres consultan, se hacen tratar y si detectan rápidamente alguna situación anómala se genera rápido un diagnóstico y una solución. Es una lucha que hay que seguir todos los años y no dejarla pasar», cerró el concejal sobre la iniciativa.