Ruíz alertó que la Municipalidad de Ceres no podría pagar sueldos

El titular del gremio SITRAM dijo que hay inconvenientes para que se pague lo adeudado por lo que sospechamos que no podrían pagar los sueldos. Ratificó el paro para el 14 de noviembre.



Antonio Ruiz, del SITRAM Ceres confirmó el paro provincial de trabajadores municipales para el 14 de noviembre. “La metodología la decidirá cada sindicato, pero debemos asegurar la movilización a la Casa de Gobierno provincial”.

La situación actual no da para más, “hay despidos en Chabas, 15 trabajadores echados por la intervención provincial, y conflicto en otras tantas municipalidades que ni siquiera pueden pagar sueldos, la cosa empeoró” dijo Ruiz.

La municipalidad de Ceres no escapa al problema, “Tenemos inconvenientes en el cumplimiento del pago de la deuda por el acuerdo donde se tenia que pagar en cuotas la clausula gatillo. Durante octubre no pagaron nada. La segunda cuota no la van a pagar. Tampoco se paga la cuota de convenio por aportes sindicales 2018” y expuso un panorama sombrío, “Estamos sospechando que acá va a haber dificultades para pagar sueldos durante esta semana”.

Por este motivo hoy lunes habrá una asamblea en la sede del SITRAM para evaluar con los afiliados los pasos a seguir.