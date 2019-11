Rigo reduce su gabinete

Restan pocos días para que Horacio Rigo asuma su cuarto mandato como Intendente de la ciudad cabecera departamental. Si bien no hay precisiones acerca de los cambios, el Intendente anticipó que viene una etapa donde se reducirá gran parte de las secretarias y ubicará a gente de su confianza en algunos puntos estratégicos de planta permanente.

A casi 50 días de finalizar este 2019, el Intendente realizó una evaluación del año transcurrido. “Un balance del año positivo, bueno a pesar de todo. Nos ha ido bien en las elecciones, hemos sido reelectos por cuatro años más y eso quiere decir que la ciudadanía nos ha apoyado para que sigamos gobernando y gestionando junto al Senador Michlig, al nuevo Diputado Marcelo Gonzalez en un escenario distinto al que veníamos, hoy tenemos un gobierno provincial de otro signo político y el gobierno nacional también, pero eso no nos quitará las ganas de seguir gestionando, bregando por mejorar la calidad de vida de los sancristobalenses. Seguiremos gestionando para conseguir viviendas, que las cloacas sean una realidad en el 100% de la ciudad, que el proyecto Ilumina Santa Fe pueda seguir adelante, seguir haciendo pavimento y muchas obras más. Estamos proyectando nuestros próximos cuatro años”.

Presupuesto 2020

El Intendente adelantó que este presupuesto está calculado con un 25% ó 30% más que el del año anterior. “Hoy tuvimos una reunión con los concejales de nuestro bloque donde les hemos presentado el presupuesto y si no hay ningún tipo de modificación, el viernes estaría entrando al Concejo, recordemos que el día lunes no se trabaja porque es el feriado por el día del empleado municipal, pero estimo que el día martes estaría entrando el presupuesto. Mañana se realizará el pago hasta la categoría 15 de planta permanente, los contratados, este mes hemos recibido un poco mejor la coparticipación así que eso nos alegra un poco.

Sabemos que al día de hoy no se ha aprobado en la Legislatura, gastos corrientes de obras menores para ningún municipio y comuna de la provincia, el cual iba a ser destinado para el pago del medio aguinaldo del mes de diciembre por lo tanto seguiremos trabajando dentro del foro con nuestro senador, también con el actual diputado Edgardo Martino para que esto salga antes de fin de año, para conseguir recursos para poder hacer frente a esto” indicó.

El Gabinete que se viene

“Vamos a realizar una reestructuración, donde distintas secretarias se conformarán en una sola, donde las coordinaciones pasarán a cargo de las secretarias, y algunas secretarias pasarán a coordinaciones. Hay que achicar el gasto político, entendemos que debemos hacer una reestructuración. Aun no tenemos nombres confirmados, hay gente que hemos hablado dentro de nuestro grupo político. Hoy por hoy, lo están evaluando si aceptan o no. No es fácil conseguir personas que se comprometan y sean de mi confianza para poder trabajar juntos cuatro años y estar al frente de las distintas secretarias. Siempre estamos charlando entre el grupo, a veces lo hacemos partícipe al Senador, si bien nos permite elegir, siempre es bueno tener la opinión y la anuencia de él y de todo el grupo político. Entre todos estamos buscando los mejores nombres para que acompañen esta gestión” adelantó Rigo

Obras y Servicios Públicos

El Intendente Rigo anticipó que “se volverá a una sola Secretaria Obras y Servicios Públicos, que se dividió y volverá a ser una sola. Acción Social pasará a ser una Coordinación nuevamente, dependerá de la Secretaria de Gobierno, esto no quiere decir que se va a disminuir el trabajo. Estamos evaluando dejar en Stand By la Coordinación de la Producción y dependerá de la Secretaria de Hacienda y todo lo iremos evaluando. Empezamos de abajo hacia arriba, a medida que sean necesarias las iremos supliendo o volviendo a crear en su momento las secretarias.

Cardozo, Cortes, Possi y Argañaraz tratamos de que nadie quede sin trabajo, hay cargos a cubrir en los distintos lugares. Son parte del grupo político nuestro. Estamos viendo de qué manera armamos las mejores atenciones al público.

Dentro de un tiempo tendremos que jubilar, por ejemplo, a Aldo Possi. Estamos viendo que en lugares de planta permanente lo cubriremos con cargos políticos porque yo necesito tener gente de mi confianza en ciertos lugares. Por ejemplo, tesorería.

Los nombres para la Secretaria de Gobierno no están definidos. Es una secretaria muy difícil. Hoy las personas que estamos charlando sino se deciden, seguirá siendo mi persona de confianza: German Michlig. No nos apuramos en las definiciones”

Fin del comodato

“Hoy nos entregaron el predio que utilizaba Benito Roggio, lo hemos recibido con iluminación, cercado, con un galpón de 40 x 20 metros. Estamos haciendo gestiones con la gente del ferrocarril y empresas privadas para tratar de poner un puerto seco. En la zona hay productores agropecuarios que cosecha entre 11.000 y 15.000 hectáreas de cosecha en la zona de Aguará Grande. Hemos tenido contacto con la cooperativa Agrícola de Avellaneda para concretar tener un acopio, generaría movimiento y mano de obra que es lo que estamos buscando” anticipó Rigo.

Rigo sobre Parola

“Me parece muy bien, es una persona que ya ha estado, que es del departamento. Cuando le golpeemos la puerta, es conocedor de lo que pasa en la parte salud en nuestro departamento. Le iremos a pedir las repuestas que hacen falta. Hoy con lo que sucede en la parte privada debemos recurrir al hospital del cual estoy muy contento con la atención. Siempre falta algo, pero en los momentos difíciles están al pie del cañón”

Día del Empleado Municipal

El 8 de noviembre de cada año se celebra el Día del Empleado Municipal con motivo de la conmemoración a la creación de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina.

“El viernes habrá una cena del Sindicato de los Municipales, estaremos compartiendo un buen momento y estaremos celebrando un año más de trabajo juntos, en el dialogo se llegan a consensos y al día de hoy más que paro provincial, a nivel local no hemos tenido, espero que en lo que resta del año no lo tengamos. Esperamos ver qué sucederá con este nuevo gobierno provincial, hay incertidumbre” concluyó el Intendente.